مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم بث مباشر بدون تقطيع عبر “ليستر Now”

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مواجهة مثيرة تجمع بين توتنهام وليستر سيتي اليوم، ويمكن متابعة المباراة بث مباشر بدون تقطيع عبر منصة “ليستر Now” على تويتر. اللقاء يعد بمزيد من الإثارة والتشويق بين الفريقين وسط تنافس قوي على النقاط.

كتب محمد سعد – يبحث كل من توتنهام وليستر سيتي عن تحقيق انتصار طال انتظاره عندما يلتقي الفريقان اليوم في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة التي ستقام في شمال لندن تأتي في وقت حرج لكلا الفريقين حيث يعيشان ظروفًا صعبة هذا الموسم، رغم تراجع نتائج توتنهام في الدوري الإنجليزي فإن الفريق بقيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوغلو قد حقق بعض النتائج الإيجابية في البطولات الأخرى آخر هذه النتائج كان انتصارًا مثيرًا في الدوري الأوروبي على هوفنهايم بنتيجة 3-2 بفضل تألق النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي سجل هدفين حاسمين.

في كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي أظهر توتنهام بعض القوة حيث تغلب على كل من ليفربول ومانشستر يونايتد فيما تجاوز بصعوبة فريق تامورث ومع ذلك تبقى هذه النجاحات المحدودة بمثابة غطاء مؤقت على أزمة الفريق في الدوري، منذ فوز توتنهام الكبير على ساوثهامبتون في منتصف ديسمبر يعيش الفريق سلسلة من النتائج السلبية آخر الهزائم كانت أمام إيفرتون بنتيجة 3-2 لتصبح الخسارة الثالثة على التوالي للفريق في الدوري ويقبع حاليًا في المركز الـ15 بفارق 8 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

تعاني كتيبة بوستيكوغلو من دفاع هش وهجوم غير فعال حيث استقبل الفريق أهدافًا كثيرة منذ ديسمبر ما يجعله ثاني أسوأ خط دفاع في الدوري بعد ساوثهامبتون وعلى أرضه لم يحقق توتنهام سوى نقطتين فقط من أصل 18 نقطة ممكنة في المباريات الأخيرة.

على الجانب الآخر يعاني ليستر سيتي بقيادة مدربه الهولندي رود فان نيستلروي من موسم سيئ للغاية الفريق يحتل المركز الـ19 بفارق نقطتين فقط عن مراكز البقاء في الدوري بعد الهزيمة الأخيرة أمام فولهام بنتيجة 2-0 واصل ليستر سلسلة نتائجه السلبية التي شملت سبع هزائم متتالية في الدوري.

ومثل توتنهام يبدو أن كأس الاتحاد الإنجليزي هو النقطة المضيئة الوحيدة لليستر هذا الموسم حيث تمكن من سحق كوينز بارك رينجرز بنتيجة 6-2 في الدور الثالث لكن ذلك لا يغطي على مشاكله الكبرى في الدوري حيث يعاني الفريق دفاعيًا ويواجه صعوبة في تسجيل الأهداف خارج أرضه.

يعاني الفريقان من قائمة طويلة من الإصابات التي قد تؤثر بشكل كبير على أدائهما.

بالنسبة لتوتنهام سيغيب دومينيك سولانكي عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة كما أن الحارس غولييلمو فيكاريو والمدافعين كريستيان روميرو وميكي فان دي فين بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين مثل برينان جونسون وتيمو فيرنر لن يكونوا جاهزين للمشاركة ومع ذلك قد يعود رودريغو بنتانكور وفرانسيسكو فورستر لدعم الفريق.

أما ليستر فإن الغيابات أقل نسبياً لكنها لا تقل تأثيرًا يغيب عن الفريق كل من عبدول فاتاو ويلفريد نديدي وريكاردو بيريرا بداعي الإصابة ورغم ذلك من المتوقع أن يظهر الوافد الجديد وويكو كوليبالي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

التشكيلة المتوقعة للفريقين

تشكيلة توتنهام المتوقعة : كينسكي؛ بيدرو بورو دراجوسين بن ديفيز جراي؛ سار بنتانكور ماديسون؛ كولوسيفسكي ريتشارليسون سون

كينسكي؛ بيدرو بورو دراجوسين بن ديفيز جراي؛ سار بنتانكور ماديسون؛ كولوسيفسكي ريتشارليسون سون تشكيلة ليستر المتوقعة : ستولارتشيك؛ جاستن فايس فيسترجارد كريستيانسن؛ سكيب سوماري؛ ماكتير الخنوس مافيديدي؛ فاردي

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