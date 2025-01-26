كيفية الاستعلام عن البصمة البيومترية للوافدين في الكويت 2025

أتاحت وزارة الداخلية الكويتية خدمة الاستعلام عن البصمة البيومترية للوافدين بشكل إلكتروني، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت. يمكن للوافدين الآن التحقق من تسجيل بصمتهم البيومترية عبر خطوات بسيطة من خلال المنصات الرسمية للوزارة.

كتب محمد سعد – يعتبر الحجز المسبق من الشروط الأساسية لأخذ البصمة البيومترية للوافدين في الكويت في المراكز المخصصة للبصمة، ويمكن الاستعلام عن موعد البصمة البيومترية المحجوز للوافدين عبر تطبيق سهل .� غذفوش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة �

طريقة الاىستعلام عن البصمة للوافدين

فيما يلي خطوات الاستعلام عن موعد البصمة البيومترية للوافدين في دولة الكويت: ة

الانتقال إلى خدمة الاستعلام عن موعد البصمات للوافدين بالكويت عبر تطبيق سهل و

النقر على أحد الروابط المدرجة في الصفحة لتحميل تطبيق سهل المناسب لنظام تشغيل الهاتف.

إتمام تنزيل تطبيق سهل وتثبيته.

استكمال خطوات التسجيل في تطبيق سهل.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في تطبيق سهل.

النقر على تبويب المواعيد في التطبيق.

تظهر المواعيد المحجوزة مسبقًا باليوم والتاريخ عبر تطبيق سهل.

رابط الاستعلام عن البصمة للوافدين

تحميل التطبيق من خلال google play “من هنا“.

تحميل التطبيق من خلال app store “من هنا“.

بات الاستعلام عن البصمة البيومترية للوافدين في الكويت أمرًا ميسرًا بفضل الخدمات الإلكترونية المتطورة. احرص على متابعة التعليمات الرسمية لضمان سير العملية بسلاسة.