لاعب سعودي ينهار بالبكاء بعد تجاهل ناديه تكريمه في أسبوع الأساطير

شهدت الساحة الرياضية مشهدًا مؤثرًا، حيث انهار أحد نجوم الكرة السعودية بالبكاء بعد تجاهل ناديه السابق تكريمه خلال فعاليات “أسبوع الأساطير”. الحادثة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير، مع دعوات لإعادة النظر في طريقة تقدير إنجازات اللاعبين الذين ساهموا في صنع تاريخ الأندية.

كتب محمد سعد – قامت مجموعة من الأندية السعودية بإعلان قوائم أساطيرها لتكريمهم في حفل “أسبوع الأساطير”، الذي يُقام ضمن الجولة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين.

وقد أثارت الإدارة الفنية لنادي الوحدة موجة من الاستياء والغضب في الأوساط الرياضية بسبب تجاهلها تكريم حاتم خيمي، أحد أبرز أساطير الفريق، خلال فعاليات “جولة الأساطير”.

وخلال ظهوره في برنامج “كورة روتانا”، لم يتمكن حاتم خيمي من حبس دموعه وهو يعبر عن شعوره بالإهمال وقلة التقدير من النادي الذي أمضى فيه سنوات طويلة حافلة بالإنجازات.

من جانبه، أكد الناقد الرياضي وائل النجار أن رابطة دوري المحترفين وضعت نفسها في موقف محرج بسبب غياب معايير واضحة لاختيار النجوم المكرمين.

وأشار إلى أن حاتم خيمي يُعتبر من الشخصيات البارزة في تاريخ النادي، حيث ينتمي لعائلة وحداوية عريقة، وشقيقه أحد نجوم كرة اليد المعروفين.