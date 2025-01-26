حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف دينار في العراق 2025

انتشرت مؤخرًا أخبار حول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بمقدار 100,000 دينار لعام 2025، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين. ومع ذلك، تسعى الجهات الرسمية إلى توضيح الحقائق بشأن هذه الأنباء وتبيان صحة القرارات المتعلقة برواتب المتقاعدين.

كتب محمد سعد – انتشرت بعض الأنباء في الآونة الأخيرة حول زيادة رواتب المتقاعدين بمقدار مائة ألف دينار عراقي خلال شهر فبراير القادم، وقد أثار ذلك الخبر جدل الكثير من المواطنين الذين يرغبون أن تتم هذه الزيادة على رواتبهم، حيث يكون لهم مصدر دخل يكفي لتلبية احتياجاتهم، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم حقيقة ذلك الأمر.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 100,000 دينار في العراق

بعد أن تساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة صرف زيادة قدرها مائة ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين خرجت وزارة المالية لنفي هذه الشائعات، وقد أشارت إلى عدم وجود نية في الوقت الحالي لزيادة الرواتب، وقد أكدت على ضرورة متابعة مواقع الوزارة الرسمية لمعرفة كل ما هو جديد أولا بأول والابتعاد عن الشائعات

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

أتاحت وزارة المالية موقعا إلكترونيا يسهل على المتقاعدين التعرف على تفاصيل رواتبهم ومعرفة التغيرات الجديدة والزيادات التي يتم إضافتها، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

أولا يلزم زيارة موقع وزارة المالية العراقية.

ثم الانتقال إلى أيقونة الخدمات.

تحديد خدمات التقاعد.

النقر فوق زر الاستعلام عن الرواتب.

يتعين تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

من ثم كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالفرد مثل رقم الهوية الوطنية والاسم الكامل.

وأخيرا الضغط على أيقونة الاستعلام وعرض التفاصيل.

وبذلك سيتم عرض كل ما يتعلق براتب التقاعد من قيمته وهل سيتم إضافة زيادة جديدة أم لا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2025

يهتم الكثير بالتعرف على موعد صرف رواتب التقاعد لشهر فبراير، وقد حددت الوزارة موعدا رسميا لصرف الرواتب به كل شهر، وكان ذلك في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وبذلك فإن موعد صرف رواتب فبراير سيكون في ذلك اليوم، ولكن لم يتم صرف رواتب شهر يناير في اليوم الأول لمصادفته مع موعد عطلة رسمية وتم تغيير الموعد.

للتأكد من صحة الأخبار المتداولة، يُنصح بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية لتجنب الشائعات والحصول على المعلومات الموثوقة حول أي تغييرات تخص رواتب المتقاعدين.