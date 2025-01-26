أنباء عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في الجزائر بعد الزيادات الأخيرة

تداولت مصادر مطلعة أنباء عن توجه الحكومة الجزائرية لزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، في خطوة تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومواكبة الزيادات الأخيرة في تكاليف المعيشة. الخبر أثار اهتمامًا واسعًا بين الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات.

كتب محمد سعد – ويرغب جميع المواطنين في الحصول على زيادات جديدة على رواتبهم الشهرية لكي يتمكنوا من تدبير احتياجاتهم في ظل الغلاء المعيشي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم، وقد انتشرت بعض الأنباء السارة في الآونة الأخيرة حول زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في الجزائر، وقد أثارت هذه الأخبار جدل الكثير من المواطنين وأصبحوا يرغبون في معرفة حقيقة الأمر، ومن خلال مقالنا سوف نسرد لكم كافة التفاصيل.

زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات في الجزائر

كشفت وزارة المالية الجزائرية عن طرح زيادة جديدة على مدار الأجور والمرتبات في الفترة القادمة، وبالتعاون مع مجلس الوزراء تم طرح هذه الزيادة بنسبة عشرة بالمائة، وسيتم صرف هذه الزيادة على جزئين، حيث سيتم الحصول على خمسة بالمائة من الزيادة وبعد ذلك سيتم الحصول على النصف الآخر، ويجدر بنا الإشارة إلى أن القرار سيتم تنفيذه بشكل سريع وصرف هذه الزيادات التي سيكون لها أثر جيد على الأمور الاقتصادية للمواطنين، وسيتم توفير هذه الزيادة لكافة العاملين سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 الجزائر

خصصت وزارة المالية موعد لصرف المرتبات الشهرية، حيث يكون ذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبذلك فإن موعد صرف رواتب الشهر القادم ستكون في اليوم الأول من شهر فبراير، ولكن صادف ذلك الموعد يوم السبت الذي يعد عطلة أسبوعية يحصل عليها الجميع، وبذلك فسيتم ترحيل اليوم ليتم صرف المرتبات في اليوم الثاني من شهر فبراير القادم الموافق يوم الأحد، كما أن عمليات الصرف تستمر لمدة ثلاث أيام وعلى المواطنين صرف مرتباتهم خلال هذه الفترة من مختلف منافذ الصرف مثل ماكينات الصرف الآلي والبنوك.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

يمكن الاستعلام عن الرواتب بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

يتعين زيارة موقع وزارة المالية الجزائرية. http://www.mf.gov.dz/

بعد تسجيل الدخول التوجه إلى خدمات الموقع.

تحديد خدمة الاستعلام عن المرتبات.

إدخال البيانات التي تخص الفرد المراد الاستعلام عن راتبه.

ثم النقر فوق زر عرض التفاصيل.

سيتم عرض ما يتعلق بالرواتب مع توضيح قيمة الزيادة.

مع هذه الأنباء، ينتظر المواطنون الإعلان الرسمي من الحكومة الجزائرية بشأن الزيادة المرتقبة، وسط تطلعات لتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية.