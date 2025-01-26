حقيقة صرف زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار في العراق

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن صرف زيادة في رواتب المتقاعدين بقيمة 100,000 دينار عراقي. أثارت هذه الأخبار تفاعلًا واسعًا بين المتقاعدين، فيما أكدت الجهات المختصة ضرورة الرجوع إلى البيانات الرسمية للتحقق من صحة هذه المعلومات.

كتب محمد سعد – في الأيام الأخيرة تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن وزارة المالية العراقية تعزم منح زيادة قدرها 100,000 دينار عراقي على رواتب المتقاعدين ابتداء من فبراير 2025، هذه الأخبار أثارت جدلا كبيرا بين المتقاعدين الذين يعتمدون على رواتبهم الشهرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث اعتبرها البعض دعما مهما لمن خدموا الدولة لسنوات عديدة، ومع تزايد الأسئلة أصدرت الوزارة بيانا رسميا لتوضيح الوضع.

وزارة المالية العراقية تكشف عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

بعد تداول معلومات تفيد بزيادة قدرها 100,000 دينار عراقي على رواتب المتقاعدين اعتبارا من فبراير 2025 أصدرت وزارة المالية العراقية بيانا رسميا نفت فيه صحة هذه الأخبار، وأكدت الوزارة عدم وجود أي خطط لزيادة الرواتب في الوقت الحالي مشيرة إلى عدم إقرار أي زيادات حاليا كما أوضحت أن الأخبار المتداولة حول زيادة الرواتب ليست سوى شائعات لا أساس لها من الصحة، وشددت الوزارة على أهمية متابعة المتقاعدين للمصادر الرسمية الحكومية للحصول على معلومات دقيقة وأخبار رسمية عند صدورها تجنبا لأي لبس أو تكهنات.

هل يوجد زيادة رواتب المتقاعدين؟

ردا على الشائعات المنتشرة أصدرت وزارة المالية العراقية بيانا رسميا نفت فيه صحة المعلومات التي تشير إلى زيادة قدرها 100,000 دينار عراقي في رواتب المتقاعدين.

أكدت الوزارة أنه لا توجد خطط حالية لزيادة الرواتب، وأن ما يقال حول هذا الموضوع لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى أي قرار رسمي، كما أكدت أن أي تحديثات تتعلق بالرواتب أو تغييرات مالية أخرى سيتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية التابعة لها، ودعت الوزارة المتقاعدين إلى متابعة الأخبار من مصادر موثوقة لتجنب الخلط أو المعلومات غير الدقيقة.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن رواتبهم الشهرية بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية، وفيما يلي الخطوات التي ينبغي اتباعها للاستفسار عن الراتب:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية عبر متصفح الإنترنت.

الدخول إلى قسم “خدمات التقاعد” للاطلاع على الخدمات المتوفرة.

اختيار خيار “التحقق من الرواتب” لمعرفة تفاصيل الراتب الشهري.

تحديد الشهر المطلوب (كفبراير 2025) لمعرفة الراتب الذي يستحق في ذلك الشهر.

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية والاسم بالكامل.

اضغط على زر “استعلام” لعرض جميع تفاصيل الراتب لهذا الشهر.

يبقى المتقاعدون في انتظار إعلان رسمي من الجهات المعنية لتوضيح حقيقة صرف الزيادة المعلنة، مع التأكيد على أهمية متابعة المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.