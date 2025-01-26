تعرف على أسعار الفراخ والدواجن في مصر اليوم الإثنين 27 يناير 2025

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27 يناير 2025 عن أسعار الفراخ والدواجن في الأسواق المصرية. وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام السابقة، وسط ترقب من المواطنين والمربين لتغيرات السوق.

كتب محمد سعد – يحظى سعر الفراخ والدواجن في مصر باهتمام كبير من قبل المستهلكين بسبب التغيرات المستمرة في الأسواق المحلية وقد أظهرت بورصة الدواجن استقرارًا نسبيًا في أسعار الفراخ يوم اليوم الاتنين 27/1/2025، مع انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع خلال الأيام الماضية، وفيما يلي نقدم آخر التحديثات للأسعار وفقًا لما تم الإعلان عنه في بورصة الدواجن الرئيسية.

سعر الفراخ والدواجن في مصر اليوم

أسعار الفراخ البيضاء: واصلت الفراخ البيضاء تصدرها لمبيعات السوق المحلي، حيث بلغ سعر الكيلو في المزارع 88 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع في الأسواق بين 99 و105 جنيهات ويمثل هذا خيارًا ميسرًا للكثير من شرائح المستهلكين.

أسعار الفراخ الساسو: حافظت أسعار الفراخ الساسو على استقرارها، حيث سجل سعر الكيلو في المزارع 91 جنيهًا وتراوح سعر بيعها في الأسواق بين 101 و110 جنيهات، مما يعكس توازن العرض والطلب على هذه الأنواع.

أسعار الفراخ البلدي: ظل الفراخ البلدي محتفظًا بمكانته الرفيعة في السوق بفضل جودته العالية، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد للمستهلك في الأسواق 120 جنيهًا، بينما وصل إلى 130 جنيهًا في بعض الأماكن.

أسعار البيض اليوم الاتنين 27/1/2025

حافظت أسعار البيض على استقرارها مقارنة بالفترات الماضية، حيث كانت الأسعار كالتالي:

كرتونة البيض الأحمر سجلت أسعارًا بين 151 و152 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض تراوحت أسعارها بين 150 و151 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي تم تداولها بين 119 و120 جنيهًا.

أسعار البانيه والأوراك

سعر الأوراك في الأسواق الشعبية تراوح بين 98 و100 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر البانيه في الأسواق الشعبية بين 215 و220 جنيهًا للكيلو.

أما الكبد والقوانص فقد تراوحت أسعارها بين 100 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة كانت بأسعار تتراوح بين 50 و55 جنيهًا للكيلو.

زوج الحمام سجل سعره في الأسواق الشعبية نحو 165 جنيهًا.

من خلال هذه الأسعار يظهر استقرار نسبي في قطاع الدواجن خلال الفترة الحالية مع تنوع في الخيارات المتاحة للمستهلكين.

مع متابعة يومية لأسعار الفراخ والدواجن في بورصة الدواجن، يُنصح المستهلكون بالاطلاع الدائم على التحديثات للحصول على أفضل الأسعار في السوق.