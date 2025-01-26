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كيفية استخراج كعب العمل أونلاين في مصر 2025 | الخطوات بالتفصيل

كيفية استخراج كعب العمل أونلاين في مصر 2025 | الخطوات بالتفصيل
كيفية استخراج كعب العمل أونلاين في مصر 2025 | الخطوات بالتفصيل
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أصبح استخراج كعب العمل في مصر أكثر سهولة بفضل الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة. يمكن الآن للمواطنين استخراج كعب العمل أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التشغيل، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية. في هذا المقال، نوضح الخطوات اللازمة والشروط المطلوبة.

كتب محمد سعد – قامت وزارة العمل بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع المواطنين من خلاله استخراج كعب عمل أون لاين 2025 وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان ولكن يوجد عدد من الأوراق التي يجب على المواطن تحضيرها وتسليمها وذلك من أجل الحصول على كعب العمل بكل سهولة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، يجب العلم أن كعب العمل من المستندات الهامة اللازمة والتي يحتاجها المواطن عند التقديم على عمل جديد سواء في القطاعات المختلفة.

 استخراج كعب العمل أون لاين

استخراج كعب العمل أون لاين
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها من أجل استخراج كعب عمل أون لاين 2025 بكل سهولة وهي كالتالي:

  • الخطوة الأولى يجب على المواطن زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة العمل.
  • الخطوة الثانية من الخدمات التي تقدمها الوزارة قم بالنقر على خيار خدمة تسجيل راغبي العمل.
  • الخطوة الثالثة سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول المواطن قم بإدخالها بشكل دقيق.
  • الخطوة الرابعة قم بتحديد إذا كان عملك داخل الدولة أو خارجها.
  • أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.
  • يجب العلم أنك سوف تحصل على كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل التابع لدائرتك.

استخراج كعب العمل

يوجد طريقة أخرى يمكنك من خلالها الحصول على كعب العمل وهذا من خلال الذهاب إلى المكتب التابع لدائرتك وقم بتقديم جميع الأوراق اللازمة وسوف تحصل على كعب العمل بكل سهولة.

الأوراق المطلوبة للحصول على كعب عمل

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطن تقديمها عند التقديم على طلب استخراج كعب عمل وهي:

  • يجب تقديم أصل المؤهل الدراسي.
  • تقديم بطاقة الرقم القومي.
  • يجب تقديم ما يثبت محل سكن المواطن.
  • تقديم ما يثبت موقف المواطن من الخدمة العسكرية.
  • تقديم الرقم التأميني الخاص بالمواطن.
  • ترخيص مزاولة المهنة.
  • تقديم شهادة خبرة.

مع خدمة استخراج كعب العمل أونلاين 2025، يمكنك توفير الوقت والجهد. تأكد من تجهيز الأوراق المطلوبة واتباع الخطوات عبر بوابة مصر الرقمية للحصول على الخدمة بسهولة.

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