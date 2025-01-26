أخيرًا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي يصدر رسميًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صدور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور تنظيم وقتهم والاستعداد جيدًا للامتحانات. الجدول يشمل مواعيد جميع المواد الدراسية وتم توزيعه رسميًا عبر المواقع المعتمدة للوزارة.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات بعد أن بحث الكثير من الطلبة والطالبات عن الجدول حتى يستعدوا لأداء الامتحانات وتنظيم أوقات المذاكرة فقد أعلنت الوزارة أن بداية الامتحان في يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر يناير لعام 2025 ففي هذا المقال سوف نتعرف على جدول الامتحانات في مختلف المحافظات بالتفصيل.

جدول الامتحانات في محافظة القاهرة للشهادة الإعدادية لعام 2025

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي من يوم الثامن عشر من شهر يناير وجاء الجدول على النحو التالي:

امتحان اللغة الانجليزية والهندسة يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر يناير لعام 2025.

امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم الاثنين الموافق العشرون من شهر يناير لعام 2025.

امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرون من شهر يناير لعام 2025.

امتحان العلوم والكمبيوتر والتكنولوجيا يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرون من شهر يناير لعام 2025.

امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر يناير لعام 2025.

جدول امتحانات محافظة الإسكندرية للصف الثالث الإعدادي لعام 2025

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية على النحو التالي:

امتحان اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر يناير لعام 2025.

امتحان العلوم والهندسة يوم الاثنين الموافق العشرون من شهر يناير لعام 2025.

امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرون من شهر يناير لعام 2025.

امتحان الجبر والحاسب الآلي يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرون من شهر يناير لعام 2025.

امتحان اللغة الانجليزية والتربية الرياضية يوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر يناير لعام 2025.

جدول محافظة القليوبية الصف الثالث الإعدادي

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية على النحو التالي:

امتحان اللغة العربية والتربية الرياضية يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر يناير لعام 2025.

امتحان الهندسة والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين الموافق العشرون من شهر يناير لعام 2025.

امتحان اللغة الانجليزية والتربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرون من شهر يناير لعام 2025.

امتحان العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرون من شهر يناير لعام 2025.

امتحان الجبر والكمبيوتر يوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر يناير لعام 2025.

مع صدور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، ندعو الطلاب إلى التركيز في المراجعة ووضع خطة للاستعداد، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في هذه المرحلة الهامة.