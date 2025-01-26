كيفية الاستعلام عن الدعم السكني دفعة يناير 2025 بسهولة

أتاحت وزارة الإسكان في السعودية خدمة الاستعلام عن الدعم السكني لشهر يناير 2025 بطريقة إلكترونية ميسرة. يمكن للمستفيدين الآن معرفة تفاصيل الدفعة الشهرية والتحقق من أهليتهم بسهولة من خلال المنصات الرسمية. في هذا المقال، نقدم لك الخطوات الصحيحة للاستعلام عن الدعم السكني.

كتب محمد سعد – سيتم صرف الدعم السكني لشهر يناير 2025 لجميع المستفيدين الذين استوفوا كافة الشروط والإجراءات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج، حيث ينتظر العديد من المواطنين موعد صرف هذه الدفعة الجديدة والتي تلبي احتياجاتهم الأساسية المتعلقة بالمنزل ومتطلبات الأسرة، تسعى وزارة الإسكان إلى تحسين مستوى معيشة هؤلاء المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأسري.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير، حيث يتصادف تاريخ 24 من الشهر مع يوم الجمعة نتيجة لذلك، تم تعديل موعد الصرف ليصبح يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، وأكدت الوزارة التزامها بالجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقا، حيث سيبدأ إيداع الدعم في حسابات جميع المستفيدين اعتبارا من يوم الأحد.

آلية الاستعلام عن الدعم السكني لشهر يناير

أطلقت وزارة الإسكان منصة سكني الإلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام عن الدعم السكني للمستفيدين، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الدعم لشهر يناير:

الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية من هنا.

إدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية، واختيار خيار الدفعات المالية.

تحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

اخيرا يمكن للمستفيدين الاطلاع على حالة استحقاقهم ومواعيد صرف الدعم من خلال الضغط على خيار “استعلام” والدخول إلى قسم “تفاصيل الدعم”.

شروط الحصول على الدعم السكني

تعتبر برامج الدعم السكني من أبرز المبادرات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وللحصول على هذا الدعم، يتعين توافر مجموعة من الشروط المحددة لضمان استفادة الفئات المحتاجة ومن بين الشروط الآتي:

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لم يسبق له الاستفادة من أي برامج دعم سكني أخرى.

كما يجب أن يكون المتقدم أو أي فرد من أفراد أسرته غير مالك لعقار سكني.

يتوجب أيضا أن يكون المقيم دائما في المملكة.

يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 25 عام.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديه أسرة تتكون من شخصين أو أكثر وأن ينتمي إلى الفئات المؤهلة وفقا لمتطلبات البرنامج.

تسعى وزارة الإسكان لتوفير خدمات مريحة للمستفيدين من الدعم السكني. احرص على متابعة المنصات الرسمية واستكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الدعم المخصص لك.