موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1446 في السعودية

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1446. وتأتي هذه الاختبارات ضمن الخطة الدراسية المعتمدة، حيث يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى تنظيم أوقاتهم والاستعداد بشكل جيد لهذه المرحلة الحاسمة من العام الدراسي.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، ومع اقتراب ذلك الموعد بدأ كافة الطلاب الاستعداد لخوض هذه المرحلة الهامة من أجل تحقيق أعلى مستوى، وقد تم الإشارة إلى موعد الإجازة الرسمية التي سيحصل عليها كافة الطلاب، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الثاني

أشارت وزارة التعليم السعودية إلى موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني، والتي جاءت على النحو التالي:

سوف يبدأ الطلاب الاختبارات بداية من اليوم السادس عشر من فبراير القادم الموافق يوم الأحد.

كما أن نهاية الاختبارات ستكون في اليوم العشرين من شهر فبراير الموافق يوم الخميس.

أما موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني سيكون بعد الانتهاء من الاختبارات وتستمر حتى بداية شهر رمضان للعودة للفصل الدراسي الثالث.

التقويم الدراسي 1446 الترم الثالث

تم الكشف عن الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثالث، وهي كالآتي:

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في يوم 1446/09/20.

بينما تأتي عطلة عيد الفطر المبارك في يوم 1446/11/04.

كما أن عطلة نهاية أسبوع مطولة تكون في يوم 1446/11/15.

أما عطلة عيد الأضحى تبدأ في يوم 1446/11/25.

عودة الدراسة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في يوم 1447/02/17.

أما إجازة نهاية العام الدراسي تبدأ في يوم 1447/02/23.

موعد بدء الفصل الدراسي الثالث 1446

نجد أن الفصل الدراسي الثالث يتزامن هذا العام مع شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ ذلك الفصل في اليوم الثاني من شهر مارس الموافق يوم الأحد الثاني من شهر رمضان، وفي اليوم العشرين من مارس الموافق اليوم العشرين من رمضان أيضا يحصل الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك، وبعد انتهائها يعود الطلاب للدراسة واستكمال الفصل الدراسي الثالث.

حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان

تداول البعض في الآونة الأخيرة خبر تعطيل الدراسة في رمضان لهذا العام، وقد نفت وزارة التعليم ذلك الأمر، كما أشارت إلى أن العملية التعليمية تسير كما مخطط لها من قبل مع ضرورة إلتزام الطلاب بالحضور خلال شهر رمضان ولكن سيكون ذلك بشكل مرن.

مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1446، ندعو الطلاب إلى التركيز في المراجعة ووضع خطة زمنية مناسبة لضمان تحقيق النجاح والتفوق.