التسجيل في التدريب المنتهي بالتوظيف بهيئة التخصصات الصحية | الفرصة المميزة بانتظارك

أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح باب التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، التي تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصحي وتوفير فرص عمل مميزة. التسجيل متاح الآن عبر البوابة الإلكترونية، مع تقديم العديد من المزايا للمتدربين.

كتب محمد سعد – قامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالإعلان عن البدء في التقديم لفرص التدريب المنتهي بالتوظيف لجميع حاملي شهادة البكالوريوس في كافة التخصصات، يعتبر البرنامج مقدم لكلا من السعوديين والسعوديات، ويتضمن وجود مكافأة بشكل شهري خلال فترة التدريب، إلى جانب وجود رواتب ومزايا منافسة بعد التوظيف في جميع أنحاء مناطق المملكة العربية السعودية، ونتعرف معكم على التفاصيل حول الشروط وبرامج التدريب المتاحة خلال هذا المقال التالي.

تفاصيل حول التدريب المنتهي بالتوظيف برنامج فني نظارات

ان الهيئة السعودية يوجد به مجموعة من التخصصات الصحية لعدد من البرامج التدريبية ابمنتهية بالتوظيف، منها يكون برنامج فني نظارات فيما يلي:

يقوم البرنامج على تدريب الخريجين على العمل في صناعة السلع البصرية، ويضم تصميم وقياس وتجهيز العدسات والإطارات بما يكون مناسب مع الوصفة الطبية للمريض.

يشمل على مساعدة العملاء في اختيار الإطارات المناسبة لوجوههم ومقاساتهم إلى جانب مهام تسويق السلع البصرية.

الشروط المطلوبة للتقديم لفرص التدريب المنتهي بالتوظيف برنامج فني نظارات

توجد مجموعة من الشروط التي قد وضعتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للقبول بالوظائف ومنها ما يلي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

أن لا يكون المتقدم مواطن موظف.

يجب الحصول على درجة البكالوريوس في أي تخصص.

يلزم الحصول على درجة 52 أو أعلى في اختبار STEP المعتمد.

أن يكون المتقدم لائق بشكل طبي.

تكون مدة البرنامج نحو 26 أسبوع.

يضم البرنامج مكافأة شهرية.

ماهية برنامج مساعد طبيب أسنان

البرنامج قائم على تدريب المدربين ليتم مساعدة أطباء الأسنان في التمكن من تقديم الرعاية الصحية للمريض، من خلال الفحوصات السريرية، والمهام الإدارية، وإعداد الأدوات للإجراءات العلاجية، ويقوم البرنامج على مساعدة المتدربين على التمكن من مساعدة الطبيب في جميع الإجراءات العلاجية ويتم تنظيم سجلات الأسنان.

شروط التقديم فى برنامج مساعد طبيب أسنان

كانت شروط القبول بتلك الوظائف على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

أن لا يكون موظف فى الوقت الراهن.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في اى من التخصصات الآتية: الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، التكنولوجيا الحيوية، والعلوم الطبية الحيوية.

أن يكون حاصل على درجة 60 أو أكثر في اختبار STEP المعتمد.

أن لا يكون طالب أو موظف أو يحصل على راتب تقاعدي.

أن يكون المتقدم مسجل من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

أن يجتاز المتقدم اختبار اللائقة طبي.

تكون مدة البرنامج لمدة عام كامل.

البرنامج يقدم مكافأة شهرية.

لا تفوت هذه الفرصة الفريدة للتسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بهيئة التخصصات الصحية، وابدأ رحلتك نحو مستقبل مهني ناجح في القطاع الصحي.