رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 بالاسم عبر بوابة التعليم الأساسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن نتائج الصف الخامس الابتدائي لعام 2025، التي أصبحت متاحة الآن عبر بوابة التعليم الأساسي. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس.

كتب محمد سعد – يرغب جميع الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 بالاسم والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم حيث يمكن للجميع في الوقت الحالي الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وذلك يوفر من وقت وجهد ولي الأمر، ووفقا لما أوضحته الوزارة أنه لم يتم الإعلان عن النتيجة حتى الوقت الحالي وقامت بالإعلان عن الموعد المحدد وذلك ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي

للحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي يرجى اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

في بداية الأمر قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي وهذا عبر الرابط الرسمي.

في هذه الخطوة سوف يتطلب منك كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

بعد ذلك قم باختيار المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب وهو المرحلة الإبتدائية.

ثم قم باختيار الصف الدراسي وهو الصف الخامس.

في الخطوة التالية قم باختيار الفصل الدراسي الأول.

أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تحصل على النتيجة في غضون ثوان.

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي في خلال شهر يناير الجاري أو في بداية شهر فبراير وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم بدقة وذلك من أجل إعطاء كل طالب حقه وذلك في جميع المحافظات داخل الجمهورية، وأكدت الوزارة أنه لا داعي للقلق من النتيجة وذلك لأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وكانت من ضمن المقررات المقيدة على الطالب.

توزيع درجات مواد الصف الخامس الابتدائي 2025

تم الإعلان عن توزيع درجات المواد الأساسية والمضافة للمجموع والتي جاءت على النحو التالي:

اللغة العربية 80 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

العلوم 40 درجة.

احصل على نتيجتك الآن عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام الاسم أو رقم الجلوس، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مراحلهم الدراسية القادمة.