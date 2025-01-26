أهم الأوراق والشروط لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 / 1446

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن الشروط والأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2025 / 1446. هذه الإجراءات مهمة للطلاب الراغبين في التقدم للامتحانات النهائية، حيث يتعين عليهم توفير المستندات الضرورية لضمان قبول تسجيلهم.

كتب محمد سعد – تسجيل استمارة الثانوية العامة هو خطوة أساسية ومهمة في مسيرة التعليم الثانوي للطلاب، حيث يمثل بداية الاستعداد للامتحانات النهائية التي تحدد مستقبلهم الأكاديمي، حيث يهدف إلى تنظيم عملية الاختبارات وضمان توفير الأجواء الملائمة للمتعلمين، بحيث يكون لكل طالب سجل رسمي يعبر عن بياناته الشخصية والأكاديمية، ويتضمن التسجيل عادة تقديم معلومات مثل الاسم، ورقم الهوية، ومجموع المواد الدراسية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2025

يمكنك تسجيل استمارة الثانوية العامة باتباع التعليمات اليسيرة التالية:

قم بالولوج إلى منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتواجدة على الصفحة الرئيسية للموقع.

انقر على الرابط الخاص بالتسجيل للامتحانات.

أضف عنوان بريد إلكتروني موحد خاص بك أو الذي تم تخصيصه له من المدرسة.

اكبس على زر تسجيل الدخول.

أدخل الرقم السري الخاص بك.

اكتب البيانات الشخصية المطلوبة بعناية، وتأكد من أنها مطابقة للبيانات المسجلة في المدرسة.

ارفع المستندات الضرورية مثل شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي، والصور الشخصية، وغيرها من المستندات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.

انقر على زر حفظ لإنهاء عملية التسجيل.

قم بطباعة استمارة الثانوية العامة الخاصة بك للاحتفاظ بها.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة

بناءًا على المعلومات المتاحة، فإن موعد تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس كالتالي:

فتح باب استلام الاستمارة، بدايةً من يوم السبت، الموافق 9 فبراير 2025.

سوف يستمر استلام الاستمارات حتى يوم الخميس، الموافق 27 فبراير 2025.

يجب على الطلاب التأكد من تسليم استمارتهم خلال هذه الفترة المحددة، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات المطلوبة من قبل المدارس.

كما ينصح بالتأكد من توفير جميع المستندات الواجب تقديمها مع الاستمارة لضمان عدم حدوث أي تأخير في عملية التسجيل.

المستندات الضرورية لتسجيل استمارة الثانوية العامة

عند تسجيل استمارة الثانوية العامة، يجب على الطالب وولي الأمر التأكد من توفير الأوراق والمستندات التالية:

شهادة الميلاد من الوثائق الأساسية التي تثبت هوية الطالب.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب تؤكد هوية الطالب وتُستخدم للتسجيل في الاستمارة.

كتابة اسم الطالب بشكل واضح على صور الاستمارة للتمييز والتعرف عليه بسهولة.

3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6، ويفضل أن تكون هذه الصور حديثة وتعكس مظهر الطالب الحالي.

يجب على الطالب وولي أمره قراءة وفهم الإقرار والتوقيع عليه لضمان الالتزام بكافة القوانين والشروط المتعلقة بالتسجيل.

احرص على تجهيز الأوراق المطلوبة ومراجعة الشروط بدقة لتتمكن من التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2025 / 1446 وتكون جاهزًا لخوض الاختبارات النهائية بنجاح.