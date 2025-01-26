سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي S25 | كل ما تحتاج معرفته

يعد هاتف سامسونج جالكسي S25 واحدًا من أحدث إصدارات شركة سامسونج في سلسلة هواتفها الرائدة. يتميز الهاتف بمواصفات قوية وتصميم عصري، ليقدم تجربة مستخدم مميزة. في هذا المقال، نعرض لكم تفاصيل مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق.

كتب محمد سعد – هاتف سامسونج جالكسي واحد من أكثر الهواتف التي عليها إقبال وشعبية، نظرًا إمكانياته الجيدة وكذلك أسعاره التي تتماشى مع شريحة كبيرة، لذلك في التالي سوف نتعرف على مواصفاته ومميزاته.

هاتف سامسونج جالكسي s25

يوجد الكثير من المواصفات في هاتف سامسونج جالكسي s25 التي تجعله الخيار الأفضل للكثير من الأشخاص، ومن هذه المواصفات ما يلي:

يوفر خاصية NFC.

يوجد به مكان لشريحتين.

مزود شبكات الاتصال الجيل الثالث والرابع والثاني والخامس.

تم استخدام الزجاج المحمي من خلال طبقة الجوريلا فيكتس 2 في ظهر الهاتف مع إطار مصنوع من معدن التيتانيوم.

ايضًا الهاتف مضاد للماء والغبار حيث يتضمن شهادة IP68 استخدام اسفل الماء يصل إلى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

كما يتضمن الهاتف قلم S Pen موجود داخل جسم الهاتف ويمكن تأخير القلم لمدة ثانية فقط بمعدل 2.8.

كما أن الشاشة مسطحة تمامًا وتتوفر من نوع Dynamic Ltpo Amoled 2x، كما أن مساحتها 6.9 إنش وتأتي بجودة 3120×1440 بكسل.

كما يتميز بالخامات المتميزة التي تم صناعته منها.

كما أنه به خاصية تصوير الفيديوهات 8k كذلك العدسة الكبيرة الواسعة تدعم هذه الخاصية.

عيوب هاتف سامسونج جالكسي s25

مثلما ذكرنا مميزات ومواصفات سامسونج جالكسي s25 والذي تجعله المفضل لشريحة كبيرة من الأشخاص يجب أن نتعرف على بعض العيوب، والتي من الممكن أن تزعج البعض:

لا يوجد فيه مكان من أجل كارت ميموري مثل باقي الهواتف.

لا يوجد فيه منفذ 3.5 ملم المرتبط بسماعات الأذن وهو المعروف في الهواتف الجديدة.

لا يوجد داخل علبة الهاتف رأس الشاحن والجراب.

البطاريه الخاصه به و سرعة الشحن لم يتم تطويرهم.

لا يوجد به الحركات الهوائية من أجل القلم.

يعد أقل من ناحية المعالج بنسبة كبيرة عن الإصدار الذي يسبقه، ولكن شاشته أكبر بنسبة بسيطة ويوجد فيه حواف أقل.

سعر هاتف سامسونج جالكسي s25

يكون سعر هذا الهاتف بحوالي 60 ألف جنيه مصري 12 جيجابايت الذاكرة العشوائية وكذلك 256 جيجابايت، أما النسخة 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين يكون بما يقرب من حوالي 63 ألف جنيه مصري.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق، يعتبر سامسونج جالكسي S25 خيارًا مميزًا، مع مواصفاته المتطورة التي تلبي احتياجات المستخدمين من جميع الفئات.