مواصفات Oppo A79 5G مع البطارية العملاقة | الأكثر مبيعًا في الأسواق

يُعتبر هاتف Oppo A79 5G واحدًا من أفضل الهواتف الذكية التي حققت مبيعات كبيرة في الأسواق، بفضل مواصفاته القوية، وخاصة البطارية العملاقة التي توفر أداءً ممتازًا طوال اليوم. يقدم الهاتف تجربة مستخدم مذهلة مع تقنيات متطورة تدعمه في مختلف الاستخدامات اليومية.

كتب محمد سعد – هاتف Oppo A79 5G يعتبر من أبرز الهواتف الذكية في الفئة الاقتصادية التي تقدم أداء مميز ومواصفات تقنية تواكب احتياجات المستخدمين، كما يتميز بدعمه لشبكات الجيل الخامس، كذلك تم تصميمه بالشكل الأنيق، وبطاريته العملاقة التي تدوم لفترات طويلة، وإليك أبرز مواصفات ومميزات الهاتف.

ما هي مواصفات Oppo A79 5G

يتميز الهاتف بالكثير من المزايا والمواصفات التي جعلته أفضل الهواتف الحديثة، ومن ضمن اهم هذه المواصفات ما يلي:

المعالج: ثماني النواة، بتكنولوجيا 7 نانومتر، من نوع Dimensity 6020.

التخزين/الرام: 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

الشاشة: دقتها FHD+، بحجم 6.72 إنش.

يتميز الكاميرا الخلفية: مزدوجة (50 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل).

كذلك يوجد ب الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بكسل.

البطارية: 5000 ميللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقدرة 33 واط.

يكون نظام التشغيل: Android 13.

ما هي مميزات Oppo A79 5G

من ضمن أبرز وافضل المميزات الخاصة بالهاتف ما يلي:

يتيمز الهاتف بتصميم أنيق وفاخر، يليق بمحبي الهواتف المميزة.

كذلك يتميز الهاتف بطارية قوية تصمد طوال اليوم مع دعم الشحن السريع.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس بتكلفة اقتصادية.

يتميز الهاتف سماعات خارجية بصوت ستيريو مميز.

يوجد أداء جيد للمعالج يتناسب مع معظم الاستخدامات اليومية.

ما هي عيوب Oppo A79 5G

يقدم الهاتف تجربة جيدة لمن يبحث عن جهاز يدعم الجيل الخامس مع أداء موثوق وبطارية تدوم طويل، ولكن يوجد بعض العيوب التي يمكن التغاضي عنها بناء، على السعر التنافسي ومن ضمنها ما يلي:

تكون الكاميرا الأمامية أقل جودة مقارنةً بالتوقعات.

كذلك لا يدعم تصوير الفيديو بجودة 4K.

بينما يفتقر لكاميرا بزاوية عريضة.

كما تكون الشاشة ليست من نوع AMOLED، كما هو موجود في بعض الهواتف المنافسة.

كما لا يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل.

ما هي أسعار هاتف Oppo A79 5G

تتمثل أسعار هاتف Oppo A79 5G ما يلي:

في مصر يكون سعر 10,500 جنيه (نسخة 256 جيجا + 8 جيجا رام).

في السعودية يكون سعره: 900 ريال سعودي.

في الإمارات يكون سعره 800 درهم إماراتي.

مع مواصفاته المتنوعة وأدائه الرائع، يظل Oppo A79 5G خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف قوي يدوم طويلاً ويقدم تجربة سلسة، خاصة في فئة الهواتف الاقتصادية.