مهمات جاتا فايس سيتي بالشفرات الجديدة للسيطرة على العدو | أسرار للنجاح

ُتعد لعبة جاتا فايس سيتي واحدة من أشهر ألعاب الأكشن التي تعود إلى فترة التسعينات. ومع الشفرات الجديدة، يمكن للاعبين الآن التمتع بتجربة أكثر إثارة، حيث يمكنهم السيطرة على العدو بسهولة واكتساب مزايا عديدة تساعدهم في إتمام المهمات بكفاءة أعلى. في هذا المقال، نعرض لكم أبرز الشفرات التي يمكن استخدامها خلال المهمات لتسهيل السيطرة على الأعداء.

كتب محمد سعد – سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا مجموعة من مهمات جاتا فايس سيتي وذلك ما لا يعرفه الكثير من اللاعبين، حيث يتطلب من اللاعب القيام ببعض المهام أثناء اللعب وهذا من أجل تحسين مستواه داخل اللعبة، الجدير بالذكر أن لعبة جاتا من الالعاب التي لها شعبية كبيرة وأطلقت منذ سنوات عديدة وتدور قصة اللعبة حول أفراد عصابة والذين يقوموا بالعديد من عمليات السطو والسرقة من أجل الحصول على المال.

مهمات جاتا فايس سيتي

يوجد عدد من المهمات التي يجب على اللاعب القيام بها أثناء اللعب ومنها:

مهمة ibn the beginning وفيها يصل تومي إلى فايس سيتي ويبدأ بالبحث حول فرص جديدة.

مهمة an old friend وفيها يلتقي المحامي كين روزنبرغ من أجل البدأ في مهام جديدة.

مهمة the party وفي هذه المهمة سوف يحضر الحفلة عدد من الأشخاص المؤثرين في المدينة.

مهمة back alley brawl وفيها سوف يتقابل كل من كين وروزنبرغ وذلك من أجل الحصول على معلومات حول الديلر.

مهمة jury fury وفيها سوف يتم تدمير جميع أعضاء هيئة المحلفين من أجل إرسال رسالة.

مهمة riot وفيها سوف يتم إشعال شغب في مصنع وذلك من أجل تعطيل العمل.

مهمة death row وفيها سوف يتم إنقاذ لانس فانس من التعذيب والقتل.

مهمة shakedown وفيها سوف يتم إرهاب أصحاب المتاجر وذلك من أجل دفع المال مقابل الحصول على الحماية.

مهمة sir yes sir وفيها سوف يتم سرقة دبابة الجيش من أجل استخدامها في المهمة.

مهمة loose ends وفيها سوف يتم القضاء على الجنود المسلحين الموجودين في المطار.

شفرات جاتا فايس سيتي

تساعد اللاعب في الحصول على حزمة من الأسلحة THUGSTOOLS

سوف تمنحك درع كامل PRECIOUSPROTECTION

سوف تمنحك صحة كاملة ASPIRINE

سوف تساعدك في الحصول على سيارة رائد GETTHEREFAST

سوف تمنحك سيارة جولف BETTERTHANWALKING

استخدم الشفرات الصحيحة وتحدى الأعداء في لعبة جاتا فايس سيتي، واستمتع بتجربة مليئة بالإثارة والمغامرة. كلما تعرفت على المزيد من الشفرات، أصبحت أكثر قوة في مواجهة التحديات.