طريقة عمل رموش الست الناعمة بالمنزل | تحلية سريعة ولذيذة

رموش الست هي واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها الناعم. يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة، لتستمتع بتحلية خفيفة ولذيذة في أي وقت. تعرف على طريقة تحضير رموش الست الناعمة بخطوات بسيطة ونتائج مضمونة.

كتب محمد سعد – تعد رموش الست واحدة من الحلويات الشرقية المشهورة بنكهتها الشهية والمميزة، وغالباً ما تقدم في شهر رمضان والمناسبات الدينية، تتكون عادة من السميد والدقيق وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، إضافة إلى طعمها الخفيف، يتم إعدادها بطرق متعددة وسنتعرف في هذا المقال على مكوناتها وطرق تحضيرها المختلفة.

نبذة عن رموش الست

رموش الست تعتبر من الحلويات الشهيرة في العديد من الدول، أبرزها سوريا والعراق وتعود أصولها إلى العراق تحديدًا مدينة كركوك، تتميز بسهولة تحضيرها وبساطتها، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ والرائع، تعد هذه الحلويات في المناسبات المختلفة وتتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل ولكن الكثير من الناس لا يعرفون الطريقة الصحيحة لإعدادها.

طريقة عمل رموش الست بالسميد

المكوّنات:

كوبان من الدقيق.

فانيليا.

ربع كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من السميد.

1 كوب من الماء.

1 ملعقة صغيرة من الليمون.

3 أرباع كوب من الزبدة.

ربع كوب من جوز الهند.

فستق مجروش للتزيين.

بيضة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

1 كوب ونصف كوب من السكر.

طريقة التحضير:

نضع الزبدة في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم نضيف السكر الناعم ونبدأ بالعجن بعد ذلك نضيف البيضة ثم نضيف الفانيليا ونخلط المكونات بشكل جيد.

نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج باودر ثم نضيف السميد ونتأكد من خلطهم جيدًا بعد ذلك نضع مزيج الدقيق في وعاء العجانة الكهربائية وتمزج المكونات معًا بشكل جيد.

نشكّل العجينة لتأخذ شكل عين أو رموش ثم نضعها في الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل وبعد ذلك نسكب عليها الشربات ونزينها بالفستق المفروم ثم نقدمها.

طريقة عمل رموش الست

المكونات:

ملعقتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من دقيق السميد.

نصف كوب من الزبدة.

كوبان من الدقيق.

بيضة.

فانيليا.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.

ملعقة من مسحوق الخبز.

مكوّنات السيرب:

حبة من الليمون.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

أولاً، نقوم بوضع السكر والزبدة في وعاء ونخلطهما معًا ثم نضيف الدقيق مع التحريك مرة أخرى، بعد ذلك نضيف البيض والفانيلا ودقيق البسبوسة وجوز الهند والبيكنج باودر ونقلب جيدًا حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ثم نترك العجينة لتستريح قليلاً وتخمر بعد ذلك نقوم بخبزها في الفرن ونسقيها بالشراب.

حان وقت الاستمتاع بأشهى الحلويات الشرقية في منزلك، جرب طريقة عمل رموش الست الناعمة وتمتع بمذاقها اللذيذ برفقة العائلة.