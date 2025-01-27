مواصفات Xiaomi Redmi 13C بمميزات رهيبة تفوق الخيال | كل ما تحتاج معرفته

يأتي هاتف Xiaomi Redmi 13C مع مميزات رائعة ومواصفات متطورة تجعله من أفضل الهواتف الذكية في فئته. إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء العالي والسعر المناسب، فإن هذا الهاتف هو الخيار المثالي لك. اكتشف مواصفات ومميزات Xiaomi Redmi 13C التي ستدهشك!

كتب محمد سعد – أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الجديد Xiaomi Redmi 13C، الذي يعد من الإصدارات الاقتصادية الموجهة للمنافسة في الأسواق العالمية والمحلية. يتميز الهاتف بتصميم أنيق ومواصفات عالية الجودة، بالإضافة إلى شاشة كبيرة وبطارية قوية، في هذا التقرير نستعرض المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف، بالإضافة إلى أبرز مزاياه وعيوبه، كما نتناول سعر الجهاز في الأسواق.

مواصفات Xiaomi Redmi 13C

يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano SIM.

مصنوع من البلاستيك مما يضمن متانة وجودة الخامات المستخدمة.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G.

يأتي الهاتف بأبعاد 168x78x8.1 ملم ووزن 192 جرام.

الشاشة تأتي بنوتش في المنتصف، وهي من نوع IPS LCD بحجم 6.74 إنش بدقة 720×1600 بكسل وكثافة بكسلات 260 بكسل لكل إنش كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz وتحتوي على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass مع سطوع يصل إلى 600 شمعة.

يتوفر الهاتف بعدة إصدارات من حيث الذاكرة التخزينية والعشوائية.

الإصدار الأول 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

الإصدار الثاني 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

الإصدار الثالث 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

يدعم الهاتف إضافة بطاقة ذاكرة خارجية لزيادة السعة التخزينية عبر منفذ مخصص.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13C

يدعم مستشعر البصمة المدمج في زر الباور.

تصميم الظهر أنيق ومتميز.

البطارية تدوم لفترة طويلة طوال اليوم بدون مشاكل.

يقدم أداء مقبول في الاستخدام العام للهاتف.

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.

يحتوي على منفذ USB من النوع الأحدث يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط على الرغم من أن الشاحن المرفق بقوة 10 واط فقط.

شاشة كبيرة تدعم معدل تحديث 90Hz مما يجعلها مثالية لمشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi 13C

الشاحن غير متوفر في عبوة الهاتف كما لا يتوفر أي جراب لحماية الجهاز.

الشاشة لا تدعم دقة Full HD.

مستشعر التقارب يعتمد على البرمجيات سوفت وير مما قد يؤثر على دقته في بعض الحالات.

سعر هاتف Xiaomi Redmi 13C

سعر النسخة 128 جيجابايت في مصر يبلغ 6300 جنيه مصري.

سعر النسخة 256 جيجابايت في مصر يبلغ 7100 جنيه مصري.

في السعودية سعر النسخة 128 جيجابايت هو 460 ريال سعودي.

مع مميزاته الرائعة والسعر التنافسي، يعد Xiaomi Redmi 13C خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن أداء قوي وميزات حديثة في هاتف ذكي. لا تفوت فرصة التعرف عليه وشراءه!