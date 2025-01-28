الجاسر يكشف سر جديد في أداء نيمار مع الهلال: “لم يظهر بعد الحقيقي”

في تصريحات مثيرة، أشار الإعلامي عبد الكريم الجاسر إلى أن نيمار، نجم نادي الهلال السعودي، لم يظهر حتى الآن بأفضل مستوياته المعهودة. وأكد الجاسر أن اللاعب البرازيلي يمتلك نقطة قوة مرتقبة “مجهولة” لم يستعرضها بعد مع الفريق، مما يثير توقعات الجماهير حول ما سيقدمه النجم في المرحلة المقبلة.

كتب محمد سعد – في إطار انتشار أنباء رحيل نيمار عن دوري روشن السعودي وخلع قميص الهلال من أجل ارتداء قميص سانتوس البرازيلي حسب ما رددته بعض المصادر الكروية العالمية قبل المحلية؛ فإن الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر قام بالإشارة إلى وجهة نظر خاصة به ربما لم يتفق معها الكثيرون إلا أنه قرر تسليط الضوء عليها.

فمن خلال منصة إكس كتب الجاسر تغريدة تضمنت رأيه حيال رحيل البرازيلي عن الهلال للأبد جاءت كما يلي “لا أدري لماذا لدي احساس غريب حول نيمار.. رغبة داخلية ببقائه في الهلال والمشاركة معه في كأس العالم للأندية”.

وتابع مشيرًا إلى سبب تلك الرغبة “اشعر بأننا لم نشاهد نيمار الحقيقي بعد واعرف تماما أنه نجم عالمي كبير وكبير جدا.. وجوده في أفضل حالاته مع الزعيم سيكون اضافة ما بعدها اضافة.. فأنت تتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين العالميين الذين أنجبتهم كرة القدم العالمية”.

ومن ثم تطرق إلى أزمة التنازل عن مستحقاته المالية فكتب “لا يعنيني كم استلم او كم سيترك فهذا ليس محل اهتمامي بقدر ما يهمني داخل الملعب.. وجوده في امريكا في أفضل حالاته سيضع الزعيم في قمة كرة القدم العالمية جنباً إلى جنب مع أفضل أندية أوروبا“.

.تصريحات الجاسر تزيد من ترقب عشاق الهلال لرؤية الأداء الحقيقي لنيمار، خاصة مع الإشارات إلى وجود مفاجآت قادمة في مستواه. فهل سيعيد البرازيلي تألقه ويثبت أنه صفقة الموسم للفريق الأزرق؟