الطريقي يُثير الجدل بتصريحات حادة عن البليهي: منافسة غير متوقعة تكشف “كواليس خفية”

في تصريحات أثارت الجدل، وجه الناقد الرياضي أحمد الطريقي انتقادات لاذعة للمدافع علي البليهي، لاعب الهلال السعودي، متحدثًا عن منافسة وصفها بأنها “ترفع من قيمة البصلة”. التصريحات حملت كواليس خفية وأبعادًا مثيرة حول أداء البليهي، مما أشعل النقاشات بين جماهير الكرة السعودية.

كتب محمد سعد – من أبرز لاعبي دوري روشن السعودي الذين تترقب الجماهير معرفة خطواتهم القادمة خلال المستقبل القريب هو علي البليهي لاعب فريق الهلال السعودي؛ هذا الذي عملت الإدارة الزرقاء على تقديم عرضها من أجل إتمام التجديد لمدة عامين كما تردد إلا أنه يرفض القيمة المالية ويطالب بزيادتها.

هذا ما أدى إلى دخول الأهلي السعودي في الساحة الزرقاء من أجل محاولة اقتناص المدافع المحلي؛ وبحسب آخر الأنباء فإن إدارة الراقي قدمت عرضًا بقيمة 11 مليون ريال لإتمام تلك الصفقة خاصةً في ظل عدم تأكيد البليهي على موافقته على العرض الهلالي.

في هذا الصدد قام الناقد الرياضي صالح الطريقي بالإشارة إلى تفاصيل من كواليس تلك الصفقة التي أكد على أنها هدفها زيادة القيمة السوقية للاعب؛ حيث كتب “قبل فترة دخلت الأندية المملوكة للصندوق بتنافس على “حسان” فارتفع عقده بشكل مبالغ، ثم دخل النصر والهلال بتنافس على “الحربي”، فتجاوز عقده مئة مليون”.

ليستكمل مُطبقًا نفس التفاصيل على واقعة لاعب الهلال فكتب “اليوم يعيدون الكرة مع “البليهي”، وسيرتفع قيمة العقد، فهل يتدخل الصندوق لمنع المنافسة بينهم؟، لأن المتضرر بالنهاية الشركة الأم”.

من الجدير بالذكر أن الطريقي يرفض رفضًا قاطعًا إتمام تلك الصفقة من قِبل الأهلي؛ حتى أنه أعرب عن هذا الرفض بتصريح مُهين للاعب الهلال جاء كما يلي “سأل أهلاوي “هل تؤيد تعاقد ناديك مع البليهي؟ رد “أصوم أصوم، وأفطر على بصلة””.

تصريحات الطريقي الأخيرة حول البليهي تفتح الباب أمام المزيد من النقاشات حول مستوى اللاعب ومدى تأثيره في دفاع الهلال، مما يزيد من إثارة الأجواء في الساحة الرياضية السعودية.