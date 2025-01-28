إعلان رسمي: موعد إصدار أهلية حساب المواطن لدفعة فبراير 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا عن موعد إصدار أهلية حساب المواطن للدفعة القادمة، الخاصة بشهر فبراير 2025. ويترقب المستفيدون هذا الإعلان لمعرفة تفاصيل الأهلية وصرف الدعم المخصص لهم وفقًا للجدول الزمني المعلن.

كتب محمد سعد – بالتزامن مع اقتراب نهاية الشهر الجاري يبدأ الأفراد المستفيدين من برنامج حساب المواطن بالبحث عن نتائج أهلية الاستحقاق للدعم الدفعة الجديدة لشهر فبراير 2025.

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن في اليوم الـ 25 من كل شهر ميلادي، ويستطيع المستفيدين التحقق من أهليتهم عبر الحسابات الخاصة بهم.

مع إيداع راتب حساب المواطن في حسابات المؤهلين البنكية يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي حال عدم التأهيل يستطيع المستفيدين تقديم اعتراض لمعرفة الأسباب ومعالجتها.

أي يتم صرف راتب حساب المواطن يوم الإثنين بتاريخ 10 من فبراير 2025، وهذا في حال معرفة حالة التأهيل لاستحقاق الدعم الدفعة الجديدة.

تواصل وزارة الموارد البشرية تقديم الدعم المالي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، مع التزامها بإصدار الأهلية بانتظام لضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تأخير.