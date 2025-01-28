النصر يُنهي مسيرة تاليسكا بعد بقاء العقيدي وغريب بصفقة تتجاوز 15 مليون يورو

في خطوة مثيرة ضمن سوق الانتقالات الشتوية، قرر نادي النصر السعودي إنهاء مشوار البرازيلي أندرسون تاليسكا مع الفريق، بصفقة تُقدر بأكثر من 15 مليون يورو. يأتي هذا القرار بعد حسم بقاء النجوم الشابة نواف العقيدي وعبد الرحمن غريب، مما يشير إلى استراتيجية جديدة في تعزيز الفريق استعدادًا للمنافسات المقبلة.

كتب محمد سعد – قنبلة مدوية هي ما تم تفجيرها خلال الساعات الأخيرة من اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025 من خلال مصادر كروية صحفية؛ هي ما كشفت عن آخر المستجدات التي طرأت على مستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي.

إذ في ظل طرح التكهنات حيال بقائه أو رحيله جاءت تلك المصادر مشيرة إلى أن الرحيل سيكون هو الكفة الراجحة؛ حيث تبين من التفاصيل التي تم طرحها أن إدارة فريق النصر قد حسمت أمرها بالاستغناء عن المحترف لصالح الدوري التركي مع فريق فنربخشة.

وبحسب التفاصيل الأخرى التي تم إسدال الستار عنها فإن صفقة بيع تاليسكا إلى فنربخشة وصلت قيمتها إلى 15.5 مليون يورو، كما تبين أن اللاعب البرازيلي قد عمل على توقيع المخالصة المالية.

جدير بالذكر أنه من المرتقب إعلان رسمي من نادي النصر السعودي لحسم حقيقة الأنباء السابقة أو تأكيد عدم صحتها؛ وذلك بالتزامن مع الخروج برد صريح ورسمي لحسم مصير كلٍ من عبد الرحمن الغريب ونواف العقيدي بالتأكيد على أنهما باقيان في الفريق والمطالبة بالتوقف عن طرح الإشاعات.

رحيل تاليسكا عن النصر يُمثل صفحة جديدة في تاريخ النادي، مع التركيز على مواهب سعودية شابة ولاعبين قادرين على تحقيق الأهداف المستقبلية للفريق.