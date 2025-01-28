وكيل ساخر يختار بين الهلال والنصر لمحمد صلاح: أيهما العرض الأفضل؟

أثار نقاش ساخر وصادم حول العرض الأنسب لمحمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، في حال انضمامه إلى الدوري السعودي، جدلًا بين جماهير الهلال والنصر. التصريحات تضمنت تفضيلًا غير متوقع بين الناديين، مما أعاد الحديث عن احتمالية انتقال النجم العالمي إلى أحد أندية دوري روشن.

كتب محمد سعد – كان المحلل والخبير التحكيمي سمير عثمان ضيف حلقة سابقة لبرنامج أكشن مع وليد وهو ما تلقى سؤال قوي جدًا من أحد المتابعين؛ وهو ما طرح عليه مشهد افتراضي لو كان هو وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح فمن بين الهلال والنصر أيهما سيختار له للمجيء إلى دوري روشن السعودي لو كانت القيمة المالية لكلا العرضين واحدة.

من هذا المنطلق أجاب عثمان بالإجابة الساخرة جدًا حيث طرح اسم نادي ضمك السعودي وليس الزعيم أو العالمي، وهذا ما تم اعتباره بمثابة إجابة موارية يرغب بها في عدم الكشف عن ميوله لأيٍ من الناديين.

في هذا الصدد يُذكر أن نجم ليفربول الإنجليزي ارتبط اسمه بقوة بالهلال السعودي على وجه التحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من أن أقوى الأنباء تفيد بأنه في حال رحل عن القلعة الإنجليزية وقرر الرحيل نحو روشن فإن ذلك سيكون في الفترة الحرة أي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

التكهنات حول انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي تستمر في إثارة الجدل، لكن التصريحات الساخرة تلفت الانتباه إلى المنافسة القوية بين الهلال والنصر لاستقطاب النجوم الكبار.