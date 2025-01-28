ارتفاع جديد لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء اليوم الثلاثاء

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 28 يناير، سواء في البنوك الرسمية أو السوق السوداء. يأتي هذا التغير في سعر الصرف وسط حالة من الترقب بين المغتربين المصريين وتجار العملة، ما يعكس تأثيرات العرض والطلب على العملة السعودية.

كتب محمد سعد – شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، مع تباين في الأسعار بين البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في بعض البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.4 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

13.4 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 13.42 جنيه للشراء، 13.48 جنيه للبيع.

13.42 جنيه للشراء، 13.48 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.

13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 13.37 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.

13.37 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع. بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

13.35 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

السوق السوداء:

بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء 13.33 جنيه للشراء و 13.6 جنيه للبيع، وهو سعر مرتفع بشكل كبير عن البنوك المصرية.

يُنصح المقيمون في السعودية الراغبون في تحويل الأموال إلى مصر بمتابعة أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك لاختيار أفضل سعر صرف متاح.

ارتفاع سعر الريال السعودي يعكس تقلبات السوق وتأثيراتها على الجنيه المصري، مما يضع المغتربين أمام تحديات إضافية في التحويلات المالية، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة.