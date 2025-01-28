الضباب الكثيف وانخفاض الحرارة.. توقعات الطقس في السعودية اليوم 28 يناير 2025

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم، 28 يناير 2025، حالة جوية مميزة، مع تكون الضباب الكثيف في العديد من المناطق، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر. كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة في معظم المناطق، ما يدعو المواطنين والمقيمين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقل.

كتب محمد سعد – تأتي ساعات النهار الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025 بنشاط الرياح الخفيفة وتكون الضباب الكثيف في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية.

هناك فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية في عدة مناطق مثل (الباحة – عسير – جازان)، وتمتد برياح قوية مصحوبة بزخات من البرد إلى أجزاء من مكة المكرمة والجوف والرياض، وتكون الضباب الكثيف.

يشهد اليوم الثلاثاء حالة من انخفاض درجات الحرارة في معظم مدن المملكة العربية السعودية، وسجل المركز الوطني للأرصاد الدرجات، وهي تأتي على النحو الآتي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 29 19 80 غائم جزئي / رياح نشطة المدينة المنورة 24 14 90 غائم جزئي / ضباب الرياض 20 11 90 أمطار رعدية / ضباب جدة 29 20 80 غائم جزئي / رياح نشطة الدمام 21 13 90 أمطار رعدية / ضباب أبها 17 7 95 أمطار رعدية / ضباب تبوك 18 7 65 صحو إلى غائم جزئي بريدة 15 7 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة حائل 14 4 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة الباحة 17 7 95 أمطار رعدية / ضباب الخرج 21 12 90 أمطار رعدية / ضباب المجمعة 17 8 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة السودة 12 4 95 أمطار رعدية / ضباب روضة التنهات 18 11 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة

الأحوال الجوية المتقلبة، من الضباب الكثيف إلى انخفاض الحرارة، تستدعي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالإرشادات الجوية للحفاظ على السلامة.