النصر يقتنص هوساوي من الرائد: تفاصيل الصفقة المثيرة

نجح نادي النصر السعودي في حسم صفقة انتقال المدافع المتألق هوساوي، بعد منافسة قوية مع نادي الرائد. الصفقة جاءت بعد مفاوضات مكثفة، حيث أبدى اللاعب رغبته في الانضمام للنصر، ما أثار جدلًا واسعًا حول الكواليس التي قادت لهذا الانتقال الكبير.

كتب محمد سعد – تستمر المفاوضات الحامية حول انتقالات اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية في المملكة العربية السعودية، التي تصل إلى نهايتها في نهاية الشهر الجاري.

واستمرار لجهد مسؤولي النصر لتعزيز صفوف الفريق، في ظل المنافسة الشديدة على لقب دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، يبدو أن هناك تطورات جديدة حول انتقال اللاعب زكريا هوساوي من نادي الرائد إلى نادي النصر.

ووفقًا للإعلامي الرياضي خالد عبدالعزيز، يبدو أن صفقة انتقال هوساوي إلى النصر قريبة من الاتمام، حيث سيحصل نادي الاتحاد على ٣٠٪ من قيمة الصفقة.

ومع ذلك، واجهت الصفقة عقبة أمس، بعد أن أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي أن نادي الرائد تراجع عن بيع اللاعب إلى النصر، بسبب القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخاص بمنع تسجيل اللاعبين قبل أيام.

في حين يبدو أن الأمور في نادي الرائد قاربت على الانتهاء، وهو ما يشير إلى انتقال محتمل بشكل كبير للاعب خلال الساعات القادمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي.

بالتعاقد مع هوساوي، يواصل النصر تعزيز صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للمنافسات المقبلة، في حين يبقى الرائد أمام تحديات لتعويض غياب اللاعب.