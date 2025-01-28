تعرف على سعر جنيه الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 28 يناير 2025

افتتحت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء 28 يناير 2025، بتغيرات طفيفة في السوق المحلي. من بين هذه الأسعار، شهد سعر جنيه الذهب عيار 21 اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والأفراد، خاصة مع استقرار أسعار الذهب عالميًا.

كتب محمد سعد – يعتبر الذهب الملاذ الآمن الذي يتجه إليه الكثير من الأفراد من أنحاء العالم، وبالأخص المستثمرون والمواطنون السعوديون.

يشهد السوق السعودي بمستهل تعاملات صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 28 يناير 2025 حالة من الانخفاض في أسعار الذهب، فقد قل عيار 21 بنحو 3.5 ريالًا سعوديًا.

يوضح الفيدرالي الأمريكي ثبات أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، مما يرصد أسعار الذهب في السوق السعودي بكافة الأعيرة على النحو الآتي:

الوحدة/ السبيكة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 330.62 88.17 سعر جرام الذهب عيار 22 303.07 80.82 سعر جرام الذهب عيار 21 289.30 77.15 سعر جرام الذهب عيار 18 247.97 66.12 سعر جرام الذهب عيار 14 192.86 51.43 سعر أونصة الذهب بيع 10,283.51 2,742.27 سعر أونصة الذهب شراء 10,287.26 2,743.27 سبيكة ذهب 1 جرام 363.69 96.98 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 867.89 231.44 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,719.24 458.46 جنيه الذهب 8ج عيار 21 2,777.24 740.60 جنيه الذهب 8ج عيار 22 2,909.49 775.86 جنيه الذهب 8ج عيار 24 3,173.98 846.40 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 3,398.81 906.35 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 6,751.33 1,800.35 سعر سبيكة الذهب أوقية 10,042.60 2,678.03 سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 16,762.61 4,470.03

سعر جنيه الذهب عيار 21 يظل من أبرز المؤشرات التي تهم المشترين في السوق السعودي، حيث يعكس حركة السوق وتأثيرها على قرارات الشراء والاستثمار.