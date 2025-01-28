الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف ومنح زمالة في عدة مدن

أعلنت الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف المتنوعة ومنح الزمالة الطبية في مدن رئيسية مثل الرياض، جدة، الأحساء، وغيرها. تستهدف هذه الفرص الكوادر المؤهلة الباحثة عن التطوير المهني والانضمام إلى أحد أبرز القطاعات الصحية في المملكة.

كتب محمد سعد – هل أنت مُبدع في مجالك وتسعى للعمل في جهة حكومية رائدة في قطاع الرعاية الصحية؟ تُعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 87 وظيفة شاغرة في مُختلف التخصصات الطبية و الفنية و الإدارية. انضم إلى فريق عمل مُتميز و ساهم في تقديم رعاية صحية مُتميزة.

تفاصيل الوظائف المُتاحة:

العلاج المهني (Occupational Therapy): مُعالج مهني أول (Occupational Therapist I) في جدة .

طب الأسنان (Dentistry): مُساعد طبيب أسنان أول (DENTAL ASSISSTANT I) في الأحساء . مُساعد استشاري – تركيبات الأسنان (Assistant Consultant in Prosthodontics) في الطائف . مُساعد استشاري – ترميم الأسنان (Assistant Consultant in Restorative Dentistry) في الطائف . مُساعد استشاري – طب أسنان الأعصاب (Assistant Consultant Endodontics) في الطائف . مُساعد استشاري – طب أسنان الأطفال (Assistant Consultant Pediatric Dentistry) في الطائف . مُساعد استشاري – تقويم الأسنان (Assistant Consultant Orthodontics) في الطائف . مُساعد استشاري – جراحة الفم و الوجه و الفكين (Assistant Consultant Oral Maxillofacial Surgery) في الطائف . استشاري مُشارك – طب أسنان الأعصاب (Associate Consultant in Endodontics) في الطائف . استشاري مُشارك – ترميم الأسنان (Associate Consultant in Restorative Dentistry) في الطائف . استشاري مُشارك – تركيبات الأسنان (Associate Consultant in Prosthodontics) في الطائف . استشاري مُشارك – طب أسنان الأطفال (Associate Consultant Pediatric Dentistry) في الطائف . استشاري – أمراض اللثة (Consultant Periodontics Dentistry) في الطائف .

الطب الباطني (Internal Medicine): استشاري الطب الباطني (CONSULTANT INTERNAL MEDICINE) في جدة . مُساعد استشاري – الطب الباطني (ASSISTANT CONSULTANT INTERNAL MEDICINE) .

طب الطوارئ (Emergency Medicine): استشاري طب الطوارئ (Consultant Emergency Medicine) في الطائف .

أمراض الكلى (Nephrology): استشاري زراعة الكلى (Consultant Kidney Transplant) في جدة .

جراحة العظام (Orthopedics): طبيب مُختص – جراحة العظام (STAFF PHYSICIAN ORTHOPEDICS) في الدمام .

الطب النفسي (Psychiatry): طبيب مُختص – الطب النفسي (Staff Physician Psychiatry) في الرياض .

أمراض النساء و التوليد (Obstetrics & Gynecology): مُساعد استشاري – أمراض النساء و التوليد (ASSISTANT CONSULTANT OBGYNE) في المدينة المنورة.

إعادة التأهيل (Rehabilitation): استشاري الطب البدني و إعادة التأهيل (CONSULTANT PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION) في جدة .

التمريض (Nursing): مُنسق تمريض (Nurse Coordinator) في الرياض . مُنسق تمريض العيادة (Nurse Coordinator Clinic) في نجران . مُمرض/ة أول (Staff Nurse I Clinic) في نجران .

الصيدلة (Pharmacy): صيدلاني إكلينيكي (Clinical Pharmacist) في الطائف .

التخدير (Anesthesia): أخصائي تخدير (Anesthesia Specialist) في الرياض .

التصوير الطبي (Medical Imaging): مُساعد استشاري (ASSISTANT CONSULTANT MEDICAL IMAGING) في المدينة المنورة.

الفيزياء الطبية (Medical Physics): فيزيائي طبي (MEDICAL PHYSICIST) في الأحساء .

الهندسة الإنشائية (Structural Engineering): مُهندس إنشاءات مدنية (STRUCTURAL CIVIL ENGINEER) في الدمام .

علم الأمراض (Pathology): استشاري علم الأمراض (CONSULTANT ANATOMICAL PATHOLOGY) في جدة .

تسجيل معلومات الأورام (Tumor Registry): مسجل معلومات الأورام (Tumor Health Information Registrar I) في جدة .

الإرشاد الوراثي (Genetic Counseling): مُرشد وراثي (Genetic Counselor) في جدة و الرياض.

التفتيش الفني (Technical Inspection): مُفتش فني أول (Technical Inspector I) في الرياض .

الإحصاء (Statistics): إحصائي ثانٍ (Statistician II) في الرياض .

وهناك عشرات الوظائف الأخرى

مُدن العمل:

تنتشر الوظائف في مُختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك:

الرياض

جدة

المدينة المنورة

الدمام

الطائف

الأحساء

القصيم

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في الشؤون الصحية بـِـ وزارة الحرس الوطني، يُرجى زيارة موقع الشؤون الصحية (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

التقديم على وظائف ومنح الزمالة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يمثل فرصة مميزة للراغبين في الانضمام إلى بيئة مهنية رائدة، مع مواعيد محددة للتقديم يجب مراعاتها لضمان الالتحاق.