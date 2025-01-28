ارتفاع مفاجئ في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 28 يناير 2025

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا مفاجئًا في تعاملات البنوك المصرية اليوم، 28 يناير 2025. الزيادة أثارت تساؤلات حول أسباب التغير السريع، في ظل استمرار الطلب على العملة السعودية، خاصة مع اقتراب مواسم العمرة وزيادة التحويلات المالية من المغتربين المصريين.

كتب محمد سعد – يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقرير،مفاجأة في سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري 28 يناير 2025 في البنوك المصرية

كما أن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري سجل في البنوك الحكومية كالتالي:

1. البنك الأهلي المصري: 13.34 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

2. بنك مصر: 13.33 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.

3. البنك الوطني المصري: 13.33 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك الخاصة كالتالي:

1. بنك الإسكندرية: 13.366 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

2. مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.3915 جنيه للشراء، 13.3993 جنيه للبيع.

3. بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.

4. بنك التعمير والإسكان: 13.34 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

5. بنك البركة: 13.33 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.

6. بنك الإمارات دبي الوطني: 13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.

7. بنك أبوظبي الوطني: 13.35 جنيه للشراء، 13.42جنيه للبيع.

التغير المفاجئ في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يعكس حالة من التقلبات في السوق المصرفي، ما يدعو إلى متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين المهتمين بحركة العملات.