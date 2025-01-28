رسمياً: وقف تجديد إقامات المقيمين في هذه المهن خلال 6 أشهر وتوضيح مصيرهم

أعلنت السلطات السعودية قرارًا رسميًا بوقف تجديد إقامات المقيمين العاملين في عدد من المهن المحددة، وذلك خلال الستة أشهر القادمة. القرار يأتي ضمن استراتيجية التوطين التي تهدف إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين في مختلف القطاعات الحيوية، مع توضيح مصير العاملين في هذه المهن بعد تطبيق القرار.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق سلسلة من القرارات الطموحة التي تستهدف رفع نسب التوطين في 269 مهنة مختلفة ضمن قطاعات متعددة، بالشراكة مع جهات إشرافية رئيسية مثل وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان.

وقف تجديد إقامات المقيمين العاملين في كل هذه المهن خلال 6 شهور

تأتي هذه القرارات كخطوة استراتيجية لدعم جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

توطين مهن الصيدلة: تعزيز الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية

بالتعاون مع وزارة الصحة، تقرر رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة تدريجيًا اعتبارًا من 23 يوليو 2025.

سيتم تطبيق نسب توطين مختلفة حسب نوع النشاط: 35% للصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، 65% للصيدلة في المستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى.

يشترط تطبيق القرار على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، مما يعزز دور الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

توطين مهن طب الأسنان: مرحلتان لتحقيق التوازن الوظيفي

في خطوة لرفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في قطاع الرعاية الصحية، تم اعتماد قرار توطين مهن طب الأسنان على مرحلتين.

تبدأ المرحلة الأولى بنسبة 45% من التوطين اعتبارًا من 23 يوليو 2025، وترتفع النسبة إلى 55% بعد عام واحد.

يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال لضمان استقطاب الكفاءات الوطنية.

المهن المحاسبية: خطة تدريجية للشراكة مع وزارة التجارة

ضمن شراكتها مع وزارة التجارة، وضعت الوزارة خطة تدريجية على خمس مراحل لزيادة نسبة التوطين في المهن المحاسبية.

يبدأ التنفيذ في أكتوبر 2025 بنسبة توطين 40% في المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، وصولا إلى 70% خلال خمس سنوات.

يعكس هذا النهج التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل مستدامة تسهم في تطوير الكفاءات المحاسبية السعودية.

المهن الفنية الهندسية: تمكين المهندسين السعوديين بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان

ضمن قطاع الإنشاءات والهندسة، تم الاتفاق على رفع نسبة التوطين في المهن الفنية الهندسية إلى 30% اعتبارًا من 23 يوليو 2025.

يُطبق هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في هذه المهن، مما يعزز مساهمة الكفاءات السعودية في تطوير المشاريع الهندسية والبنية التحتية.

الأدلة الإجرائية: خارطة طريق لتطبيق القرارات وضمان الالتزام

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية متكاملة تشرح تفاصيل القرارات وآليات احتساب نسب التوطين.

تتيح هذه الأدلة لأصحاب العمل والمنشآت فهم كيفية تطبيق السياسات والالتزام بها، مع توضيح العقوبات التي ستُفرض على المنشآت المخالفة.

رؤية المملكة 2030: ركيزة لتمكين الكفاءات الوطنية وزيادة فرص العمل

تعد هذه القرارات جزء من الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لخلق سوق عمل متكامل يدعم الكفاءات الوطنية.

من خلال تعزيز نسب التوطين في قطاعات حيوية، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بتطوير بيئة عمل تعزز من مشاركة السعوديين والسعوديات، وتفتح أمامهم أبواب واسعة لتحقيق طموحاتهم المهنية.

رسالة الوزارة: نحو مستقبل وظيفي مستدام

تأتي هذه الخطوات لتعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

بمثل هذه السياسات المدروسة، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد وطني متين يستند إلى كفاءات مواطنيها ويحقق تطلعات رؤية 2030 في كافة أبعادها التنموية.

قرار وقف تجديد الإقامات يعكس التزام السعودية بتطبيق رؤية 2030 من خلال تعزيز التوطين في سوق العمل، مع دعوة المقيمين المتأثرين بالقرار لترتيب أوضاعهم خلال الفترة المحددة.