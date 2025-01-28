السعودية تُطلق مشروعًا استثنائيًا يُعيد تشكيل منطقة عسير

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع ضخم وصف بالمعجزة، يهدف إلى إحداث تغيير جذري في منطقة عسير، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية والاقتصادية. المشروع يعكس رؤية المملكة لتحويل عسير إلى وجهة عالمية تجمع بين الطبيعة الساحرة والتنمية الحديثة.

كشفت الهيئة العامة للطرق عن أرقام مثيرة للإعجاب تتعلق بشبكة الطرق في منطقة عسير، مؤكدة تصميم وإنشاء 28 عقبة تمثل إنجاز هندسي فريد في واحدة من أكثر المناطق تضاريس وتعقيد بالمملكة.

المشروع المعجزة الذي سيغير شكل عسير للأبد

هذه العقبات تمثل شرايين حيوية تربط الجبال بالوديان لتسهيل التنقل بين مدن وقرى المنطقة، ما يعكس اهتمام استثنائي بتطوير البنية التحتية في منطقة تتميز بجمالها الطبيعي وتنوع تضاريسها.

العقبات الرئيسية في عسير: مشاريع متميزة لخدمة السكان والزوار

تضمنت شبكة العقبات في عسير العديد من الإنجازات البارزة، مثل:

عقبة ضلع التي تمتد بطول 11.4 كيلومتر وتمثل معبرًا مهمًا.

عقبة شعار، بطول 14 كيلومترًا، التي توفر وصولاً سهلاً عبر تضاريسها الفريدة.

عقبة الصماء، بطول 7 كيلومترات، التي تعكس التحدي الهندسي في تصميمها.

عقبة الفرشة، التي تُعد الأطول بطول 23.5 كيلومتر، وتعد من أكثر المشروعات الطموحة.

إلى جانب ذلك، تم تنفيذ عقبات أخرى مثل التوحيد والقرون التي تشكل جزء من شبكة طرق متكاملة تهدف لخدمة السكان والزوار، وتعزيز الاتصال بين المناطق الجبلية والساحلية.

تدشين مشروعات الطرق الجديدة: خطوات طموحة نحو مستقبل أفضل للبنية التحتية

في إطار تعزيز شبكة الطرق وتطويرها، دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة، ثمانية مشروعات طرق جديدة بطول إجمالي يبلغ 145 كيلومتر وبتكلفة إجمالية قدرها 752 مليون ريال.

وقد شهدت هذه المشروعات حضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

تفاصيل المشروعات الجديدة: إنجازات تعكس رؤية تنموية شاملة

ازدواج طريق (الفرشة – الربوعة – الجربة – ظهران الجنوب): يبلغ طوله 10 كيلومترات، وتم تنفيذه بتكلفة 215 مليون ريال.

استكمال طريق (محايل بحر أبو سكينة – الحريضة): بطول 14 كيلومترًا، وبتكلفة بلغت 126 مليون ريال.

ربط منطقة عسير مع منطقة الرياض عبر طريق مزدوج إلى (الرين – بيشة): بطول 30 كيلومترًا، وبتكلفة 125 مليون ريال.

ازدواج طريق (خميس مشيط – بيشة) وازدواج طريق (بيشة – رنية): بطول 40 كيلومترًا، وبتكلفة بلغت 84 مليون ريال.

استكمال مشروع ازدواج طريق (أبها – الطائف): يمثل استمرارية للمبادرات الرامية إلى تعزيز الاتصال بين المناطق الرئيسية.

مشروعات إضافية لتعزيز البنية التحتية في عسير

استكمال الأعمال المتبقية لتقاطع طريق “المنسك” الرابط مع أحد رفيدة عبر طريق الملك عبدالله.

تطوير طريق (محايل عسير – سعيدة الصوالحة).

تنفيذ طريق (المقاطرة – أخفه – قرن مخلد).

المرحلة الثانية من مشروع طريق (خميس مشيط – العمارة – شعار).

دور الهيئة العامة للطرق في تحقيق رؤية المملكة 2030

تأتي هذه المشروعات في إطار جهود الهيئة العامة للطرق لدعم أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.

تحسين شبكة الطرق في منطقة عسير يعكس التزام الهيئة بتسهيل التنقل وتعزيز الاتصال بين المدن والقرى، مما يسهم في تنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا.

البنية التحتية المتطورة: خطوة نحو المستقبل

من خلال هذه المشروعات الطموحة، تتجه منطقة عسير نحو مستقبل مشرق يتسم ببنية تحتية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والزوار.

هذا الإنجاز ليس مجرد تطوير للبنية التحتية، بل هو انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مستقبل مستدام يخدم الأجيال الحالية والقادمة.

المشروع الجديد في عسير يُمثل نقلة نوعية، ليس فقط للمنطقة، بل للمملكة ككل، ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات العالمية.