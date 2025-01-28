شروط دراسة الطيران المدني في السعودية 1446-2025 ومدة الدراسة

ُعد دراسة الطيران المدني في السعودية حلمًا يراود الكثير من الشباب الطامحين لخوض هذا المجال الحيوي. ومع حلول عام 1446-2025، وضعت المملكة مجموعة من الشروط للراغبين في الالتحاق ببرامج الطيران المدني، سواء على مستوى الأكاديميات المحلية أو الشراكات مع جهات عالمية. كما تختلف مدة الدراسة بناءً على التخصص والبرنامج الذي يختاره الطالب.

كتب محمد سعد – تعتبر دراسة هندسة الطيران إحدى المجالات التي تحظى بأهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية، نظرا لارتباطها الوثيق بالعديد من الهيئات والمؤسسات الحيوية، مثل قوات الدفاع الجوي والهيئة السعودية للفضاء، بالإضافة إلى الشركات التابعة لوزارة الدفاع.

شروط دراسة الطيران المدني في السعودية 1446 – 2025

هذا المجال الحيوي يعد أحد الركائز الأساسية في التطور التكنولوجي الذي تسعى المملكة لتحقيقه، مما يجعله محور لجذب اهتمام الطلاب.

في هذا التقرير، سنستعرض بالتفصيل شروط القبول، مدة الدراسة، التخصصات الفرعية، وأفضل الجامعات في هذا المجال.

شروط القبول لدراسة هندسة الطيران في السعودية: متطلبات التفوق والتميز

للتمكن من الالتحاق بدراسة هندسة الطيران في الجامعات السعودية، يجب استيفاء مجموعة من الشروط التي تضمن الجاهزية الأكاديمية والبدنية للطالب، وتشمل ما يلي:

الجنسية: يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

العمر: الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 18 عامًا.

الشهادة الأكاديمية: يجب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 80%.

مدة التخرج من الثانوية: لا ينبغي أن يتجاوز حصول الطالب على شهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات.

اختبارات القبول: يشترط اجتياز اختبارات القدرات العامة والتحصيل العلمي بدرجة تزيد عن 75%.

الفحص الطبي: يجب أن يجتاز الطالب الفحص الطبي اللازم للتأكد من سلامته الصحية للطيران.

اللياقة البدنية: التمتع باللياقة البدنية واجتياز اختبارات اللياقة المخصصة.

المهارات الشخصية: القدرة على القيادة، التواصل الاجتماعي، والعمل ضمن فريق.

المنح الخارجية للوافدين: تتوفر برامج منح دراسية لغير السعوديين وفق شروط معينة.

موافقة جهة العمل: إذا كان الطالب يعمل في جهة ما، يجب تقديم موافقة رسمية من جهة العمل لاستكمال الدراسة.

مدة دراسة هندسة الطيران: نظرة شاملة على تقسيم السنوات والتخصصات

تختلف مدة دراسة هندسة الطيران في السعودية وفقًا للتخصص الدقيق، حيث تقسم الدراسة إلى مراحل نظرية وعملية، تتوزع كما يلي:

السنة التمهيدية: تشمل دراسة المواد الأساسية، مثل الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، ومدخل إلى علم الطيران.

التخصصات الأساسية: يتم التركيز في السنوات المتبقية على العلوم المتعلقة بالطيران مثل الديناميكا والمقاومة.

الأقسام الرئيسية ومدة الدراسة

قسم الطيران العام: تتراوح مدة الدراسة بين سنة ونصف وسنتين، وتشمل التدريب العملي والدروس النظرية.

قسم الطيران التجاري: مدة الدراسة تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات، مع التركيز على التدريب العملي المكثف.

قسم صيانة الطائرات: تقدر مدة الدراسة من ثلاث إلى خمس سنوات، وتشمل دراسة دقيقة لصيانة الطائرات نظريًا وعمليًا.

التخصصات الفرعية لهندسة الطيران: مجالات متنوعة ورؤية مستقبلية

يقدم قسم هندسة الطيران في الجامعات السعودية خمسة تخصصات رئيسية تعزز فهم الطيران من مختلف الجوانب، وتشمل:

التحكم والاستقرار: يختص هذا الفرع بكيفية الحفاظ على استقرار الطائرة أثناء الطيران.

أنظمة الدفع: دراسة المحركات التي توفر القوة اللازمة لرفع الطائرة.

الديناميكا الهوائية: يركز على تصميم الأجزاء الخارجية للطائرة لتحقيق الانسيابية والقدرة على التغلب على الجاذبية.

إلكترونيات الطيران: يتناول أنظمة الملاحة والإلكترونيات المتعلقة بالطيار الآلي.

الإنشاءات والهياكل: يتضمن دراسة تصنيع هياكل الطائرات والمواد المستخدمة في بنائها.

أفضل الجامعات السعودية لدراسة هندسة الطيران: مؤسسات تعليمية رائدة

تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من الجامعات الرائدة التي توفر برامج تعليمية متقدمة في مجال هندسة الطيران، ومن أبرزها:

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: تعرف ببرامجها المتميزة في مجال هندسة الطيران والفضاء.

جامعة الملك عبد العزيز: تقدم برامج متعددة تشمل البكالوريوس والماجستير في هذا التخصص.

جامعة الملك سعود: تعتبر من الجامعات الرائدة التي تهتم بالبحث العلمي وتطوير قطاع الطيران.

آفاق العمل ورواتب مهندسي الطيران في السعودية

يعد مجال هندسة الطيران من أكثر التخصصات المربحة، حيث يبدأ راتب المهندس الحاصل على درجة البكالوريوس من 11,900 ريال سعودي، بينما يرتفع لحاملي الماجستير ليصل إلى 21,100 ريال سعودي.

برامج المنح الدراسية في هندسة الطيران

توفر أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران منا دراسية تغطي تكاليف الدراسة بالكامل، مما يتيح للطلاب المتميزين فرصة الالتحاق بمجال الطيران دون تحمل الأعباء المالية.

استثمار مستقبلي في قطاع استراتيجي

تعد دراسة هندسة الطيران في السعودية خيار استراتيجي يساهم في بناء مستقبل مشرق للطلاب، مع دعم حكومي كبير يعزز فرص العمل والتطور في هذا المجال الحيوي.

دراسة الطيران المدني في السعودية تُقدم فرصة ذهبية للشباب لدخول سوق العمل في مجال الطيران، مع ضمان تأهيل عالي الجودة يناسب متطلبات القطاع المتنامي في المملكة