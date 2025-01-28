النصر يقدم عرضًا خرافيًا لضم نجوم يوفنتوس

في خطوة جريئة ضمن سوق الانتقالات، قدم نادي النصر السعودي عرضًا ضخمًا لضم عدد من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي. الصفقة المحتملة تعكس طموح “العالمي” في تعزيز صفوفه بأسماء لامعة لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

كتب محمد سعد – يهتم الكثير من محبي كرة القدم بمتابعة تطورات التعاقدات في الميركاتو الشتوي الحالي والذي انطلق مع مطلع شهر يناير الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، وخاصةً جماهير النصر.

وأعلن الصحفي الإيطالي دي مارزي، أن نادي النصر استفسر عن وضع اللاعب دوسان فلاهوفيتش نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ورفض اللاعب الانتقال إلى النصر في الوقت الحالي، رغم العرض المميز من قبل إدارة العالمي، ويأتي ذلك سعيًا من النصر لتعويض رحيل أندرسون تاليسكا الذي انتقل إلى صفوف فنربشخة التركسي خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي.

العرض الخرافي من النصر لنادي يوفنتوس يُظهر التوجه الكبير للنادي السعودي نحو استقطاب نجوم عالميين، مما يزيد من إثارة المشهد الرياضي في الدوري السعودي.