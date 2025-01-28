البليهي يرفض الهلال ويوافق على عرض الأهلي الكبير

في مفاجأة غير متوقعة، وافق المدافع علي البليهي على العرض المغري المقدم من نادي الأهلي، متجاهلًا تجديد عقده مع الهلال. الصفقة المرتقبة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل العرض “الخرافي” الذي قدمه الأهلي لاستقطاب اللاعب.

كتب محمد سعد – يتساءل عدد كبير من جماهير الهلال السعودي عن مستقبل نجم الهلال، اللاعب علي البليهي، وذلك بعد انتشار الكثير من الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيل البليهي عن صفوف العالمي في الشتوية، خاصةً مع تلقيه عرض قوي ومميز من نادي الأهلي، وسط عيشه فترة سيئة على المستوى الفني مع الهلال، وتعرضه لانتقادات حادة من قبل الجماهير.

وقبل أيام من انتهاء فترة الميركاتو الشتوي، كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البليهي، حيث أكدت التقارير أن البليهي توصل لاتفاق مع نادي الأهلي، وقبل عرض الأهلي المقدم له، قبل أن تؤكد تقارير أخرى أن البليهي والهلال توصلا لاتفاق لتجديد عقده لمدة عام فقط.ِِ

انتقال البليهي إلى الأهلي يُشكل ضربة للهلال ومكسبًا كبيرًا للأهلي، مما يزيد من سخونة المنافسة في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.