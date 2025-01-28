شركة بترورابغ تُعلن عن وظائف شاغرة: قدم الآن!

أعلنت شركة بترورابغ، الرائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، عن توفر وظائف شاغرة للراغبين في الانضمام إلى فريق عملها. تتنوع الفرص المتاحة بين التخصصات الفنية والإدارية، مع توفير بيئة عمل محفزة تساهم في تطوير الكفاءات وتحقيق النجاح المهني.

كتب محمد سعد – كشفت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بترورابغ، من خلال موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين، للعمل ضمن مقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

وأوضحت الشركة أن التقديم على تلك الوظائف متاح الآن لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، ويكون العمل تحت المسميات الوظيفية (مهندس مراقبة العمليات، وأخصائي الأفران، وأخصائي تطوير الأعمال، ورئيس قسم مركز عمليات الأمن السيبراني، وفني رئيسي معدات، ومنسق عمليات البوليمر).

وأكدت الشركة أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم على واحده من وظائف الشركة المطلوبة أو الإطلاع على تفاصيل أكثر بخصوص شروط القبول، قم بزيارة الرابط التالي هنا.

شركة بترورابغ تُقدم فرصًا وظيفية مميزة للراغبين في بناء مستقبل مهني في أحد القطاعات الحيوية بالمملكة، فلا تفوت فرصة التقديم الآن.