التقديم مفتوح الآن: وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي

أعلن بنك D360 الرقمي عن توفر فرص عمل شاغرة في عدد من التخصصات، حيث يهدف البنك إلى استقطاب الكفاءات المتميزة لتعزيز فريق عمله المبتكر. هذه الفرص تُعد فرصة مثالية للراغبين في العمل في القطاع المصرفي الرقمي والمساهمة في تقديم خدمات مالية حديثة ومتميزة.

كتب محمد سعد – كشف البنك الرقمي السعودي، من خلال موقعه الإلكتروني، عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، للعمل ضمن مقر البنك الرئيسي في الرياض.

وأوضح البنك أن التقديم متاح لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات، ويكون العمل تحت المسميات الوظيفية (مدير/ مهندس خدمات التطبيقات، ومدير تحليل التخطيط المالي).

وأكدت إدارة البنك أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة، يرجى زيارة الرابط التالي هنا، وينصح الراغبين في الالتحاق بواحده من وظائف البنك الرقمي بسرعة التقديم، حيث يستمر التقديم لفترة محدودة فقط.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في القطاع المصرفي الرقمي، فإن بنك D360 يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التقديم الآن، فلا تفوّت هذه الفرصة للانضمام إلى بيئة عمل مليئة بالإبداع والتطور.