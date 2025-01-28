الفتح يقترب من ضم جورجي فرنانديز في الميركاتو الشتوي

اقترب نادي الفتح السعودي من التعاقد مع اللاعب البرتغالي جورجي فرنانديز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. الصفقة المرتقبة تأتي ضمن خطط النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين استعدادًا للمنافسات المقبلة، حيث يُتوقع أن يضيف فرنانديز قوة إضافية إلى تشكيلة الفريق.

كتب محمد سعد – يشير تقرير صحفي جديد إلى أن نادي الفتح السعودي بات قريب من حسم صفقة ضم المدافع البرتغالي الشاب جورجي فرنانديز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر مطلعة فإن المفاوضات بين إدارة نادي الفتح ووكيل أعمال اللاعب قد وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يتوقع أن يرتدي فرنانديز قميص الفريق السعودي في الأيام المقبلة مقابل صفقة مالية قدرت بحوالي 500 ألف يورو.

وكان فرنانديز قد تألق بشكل لافت مع فريقه الحالي، مما جعله هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية والعربية، إلا أن نادي الفتح يبدو الأقرب للفوز بخدمات اللاعب الشاب الذي يعتبر أحد أبرز المدافعين في الدوري البرتغالي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.

صفقة جورجي فرنانديز قد تكون إضافة قوية للفتح في المرحلة المقبلة، مع توقعات بأن تُحدث الفارق في مشوار الفريق بالدوري السعودي.