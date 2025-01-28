الفتح يقترب من ضم جورجي فرنانديز في الميركاتو الشتوي

اقترب نادي الفتح السعودي من التعاقد مع اللاعب البرتغالي جورجي فرنانديز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. الصفقة المرتقبة تأتي ضمن خطط النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين استعدادًا للمنافسات المقبلة، حيث يُتوقع أن يضيف فرنانديز قوة إضافية إلى تشكيلة الفريق.

كتب محمد سعد – عبرت زوجة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن بالغ شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية عقب انتقال زوجها إلى صفوف نادي فنربخشة التركي.

وفي تغريدة لها عبر منصة التواصل الاجتماعي، أعربت الزوجة عن سعادة أسرتها خلال فترة إقامتهم في المملكة، مشيرة إلى أنها كانت مليئة بالذكريات الجميلة والتجارب الفريدة التي ستظل محفورة في قلوبهم إلى الأبد.

ويذكر أن تاليسكا قد ترك بصمة واضحة خلال فترة لعبه مع نادي النصر، حيث قدم أداء استثنائي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

هذا الانتقال الجديد لتاليسكا يمثل فصل جديد في مسيرته الكروية، فيما تتجه أنظار الجماهير الرياضية لمتابعة مستقبله مع فريقه الجديد.

صفقة جورجي فرنانديز قد تكون إضافة قوية للفتح في المرحلة المقبلة، مع توقعات بأن تُحدث الفارق في مشوار الفريق بالدوري السعودي.