الزعاق يكشف: طقس معتدل في شهر رمضان المقبل 1446

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن شهر رمضان المقبل لعام 1446 سيشهد طقسًا معتدلًا، بعيدًا عن أجواء الصيف الحارة. تصريحات الزعاق تأتي لتطمئن الصائمين بشأن الأحوال الجوية خلال الشهر الفضيل، مع توقعات بتغيرات خفيفة في درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة.

كتب محمد سعد – يظهر خبير الأرصاد الجوية والفلكية الدكتور “خالد الزعاق” يؤكد عبر فقرته المذاعة على قناة العربية على أن شهر رمضان المُقبل لعام 1446 هـ سوف يتمتع باعتدال الأجواء الزمنية والمكانية أيضًا.

فقد يشهد تساوى ساعات الليل والنهار في معظم أيامه، بجانب اعتدال الطقس في أغلب المناطق بالمملكة العربية السعودية طوال أيام الشهر المُبارك.

حيث أشار خبير الأرصاد “الزعاق” إلى أن شهر رمضان هذا العام يُمثل نقطة تحول زمنية، ويبدأ بتفوق ساعات الليل على النهار، من ثم يتساويان في منتصف الشهر قبل أن يتفوق النهار على الليل عند الوصول إلى نهايته.

أوضح “خالد الزعاق” أن شهر رمضان الكريم يدور بين الفصول الأربعة كل 33 عامًا، وهذا الأمر يجعله يمر بفصل الشتاء، والربيع، والصيف والخريف، وتابع مُشيرًا إلى أن هذا العام سوف يودع فصل الصيف ولن يعود إليه إلا بعد مرور 3 عقود تقريبًا.

توقعات الزعاق بطقس معتدل خلال رمضان المقبل تضيف مزيدًا من الأمل للصائمين بأجواء مريحة، مما يعزز روحانية الشهر الفضيل في المملكة.