خبير اقتصادي يكشف تفاصيل قرار هيئة السوق بالسماح للأجانب بالاستثمار في شركات العقار

كشف خبير اقتصادي بارز عن تفاصيل قرار هيئة السوق المالية في السعودية بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في شركات العقار. القرار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، حيث يفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال العالمية لدعم قطاع العقارات الحيوي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

كتب محمد سعد – ظهر مدير مركز زاد للاستثشارات السيد حسين الرقيب ليتحدث عن رأيه في قرارهيئة السوق المالية بالسماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة المالكة للعقارات في مكة والمدينة وقال عبر قناة العربية السعودية:

“إن السوق المالية مفتوحة للمستثمرين الأجانب، أن مسار مكة ورؤى المدينة قد يطرحان في السوق المالية”.

وأضاف: “هنالك حالة للاستثمار الأجنبي للدخول في هذه الشركات لأننا نحتاج إلى سيولة المستثمر الأجنبي، سيصل عدد المعتمرين والزائرين لمكة والمدينة إلى 30 مليون مما يدعم المشاريع الكبيرة التي أنشئت؛ وبالتالي ستكون نسبة الإشغال كبيرة”.

وأشار: “المواقع الحالية للشركات سواء شركة مكة أو شركة جبل عمر تعتبر أقرب مكان للحرمين وبالتالي هذه الشركات تحظى بإقبال كبير من الزائرين والمعتمرين”.

ونهى الحديث وقال: “سيكون هناك نسبة إشغال كبيرة والتي تصل في شهر رمضان إلى 100%، مع تدفق المعتمرين والزائرين خلال السنوات القادمة سوف يكون هناك مزيد من المشاريع الاستثمارية العقارية في مكة والمدينة كي تستوعب الأعداد الكبيرة من المعتمرين والزائرين”

قرار هيئة السوق بالسماح للأجانب بالاستثمار في شركات العقار يعكس توجه المملكة نحو تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، مع توقعات بنمو ملحوظ في القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة.