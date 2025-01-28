الدفاع المدني السعودي يحدد 5 إجراءات ضرورية للتعامل مع حرائق السيارات

شدد الدفاع المدني السعودي على أهمية الالتزام بـ 5 إجراءات ضرورية عند التعامل مع حرائق السيارات، بهدف حماية الأرواح والممتلكات. تأتي هذه الضوابط في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي العام والتعامل السريع والآمن مع الحالات الطارئة التي قد تنجم عن حرائق المركبات.

كتب محمد سعد – من الأمور واردة الحدوث -لا قدر الله- هي اندلاع حرائق السيارات؛ وهي ما تكون في أغلب الأحيان نابعة من حريق في وقود المركبة نفسها، ومن هذا المنطلق ونظرًا لوجود العديد من الأشخاص على غير علمٍ بطبيعة الإجراءات التي يجب أن يقوموا بها في تلك الحالات الطارئة فإن الدفاع المدني السعودي شاركهم بعض النصائح الهامة.

هذا وقد شدد الدفاع المدني على وجود باقة من الإجراءات أو الخطوات الإرشادية اللازم معرفتها والقيام بها دون أي إخلال في حال وقوع حريق في المركبة لا قدر الله، وهي ما تمثلت فيما يلي:

لا بد من التوجه بالمركبة إلى ناحية اليمين من الطريق مع إعطاء إشارة بأن هناك حالة طارئة.

على الفور يتم إيقاف محرك المركبة في أسرع وقتٍ ممكن.

من الضروري خروج جميع الأشخاص من داخل المركبة حتى قائدها والوقوف في مكان بعيد عنها بمسافة آمنة لهم.

استخدام طفاية الحريق لإخماد النيران التي تخرج من السيارة.

على الفور يجب الاتصال على الدفاع المدني لإنقاذ الموقف واتخاذ التدابير اللازمة وذلك على أيٍ من الرقمين: 911 أو 998.

التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات الدفاع المدني حول حرائق السيارات يساهم في تقليل المخاطر وضمان السلامة العامة، مما يعكس وعيًا أكبر بالتعامل مع الحالات الطارئة.