غرامة تصل إلى 3000 ريال على مواطن في محمية طويق بسبب مخالفة بيئية

فرضت الجهات المختصة غرامة مالية وصلت إلى 3000 ريال سعودي على أحد المواطنين بسبب ارتكابه مخالفة بيئية داخل محمية طويق الطبيعية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة لحماية المحميات الطبيعية والحفاظ على البيئة، مع التشديد على الالتزام بالأنظمة والقوانين البيئية المعمول بها.

كتب محمد سعد – واحد من مواطني المملكة العربية السعودية هو من وقع رسميًا في قبضة القوات الخاصة للأمن البيئي جراء ارتكابه مخالفة متعلقة بالنظام البيئي السعودي في محمية طويق الطبيعية؛ تلك الواقعة التي تم طرح تفاصيلها من خلال الحساب الرسمي للجهة حتى تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب نفس المخالفة.

هذا وقد تبين أن قوات الأمن البيئي قد ضبطت المخالف وهو يُشعل النار في أراضي الغطاء النباتي في محمية طويق الطبيعية.

في هذا السياق وبناءً على ضوابط النظام فإن مخالفة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي مخالفة تؤدي عقوبتها إلى فرض غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي.

تطبيق الغرامات على المخالفات البيئية في محمية طويق يؤكد حرص السعودية على تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.