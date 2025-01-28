الكليجا والمرقوق تتصدران قائمة الزعاق للمأكولات الشتوية المثالية لمواجهة البرد

في أجواء الشتاء الباردة، استعرض الخبير الفلكي خالد الزعاق قائمة بالمأكولات الشتوية التقليدية المثالية لمواجهة البرد، حيث تصدرت الكليجا والمرقوق هذه القائمة. المأكولات التي أوصى بها الزعاق تُعبر عن التراث السعودي في التعامل مع الأجواء الباردة، وتجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية.

كتب محمد سعد – خبير الأرصاد الجوية خالد صالح الزعاق لم يكتفِ فقط بأن يكون محور حلقاته المذاعة عبر فقرة تقويم عن المواسم وطبيعة الأجواء فقط؛ بل إنه اهتم بتقديم باقة من النصائح التي تتعلق بالمعلومات التي يقوم بطرحها على متابعيه حتى يكونوا أكثر قدرة على مواجهة التغيرات الجوية.

إذ إن الزعاق أكد مرارًا وتكرارًا على أن السعودية وبلدان عربية أخرى لا تزال تعيش الأجواء الشتوية، بل إن الأيام الحالية تأتي موجات برد قوية تزامنًا مع موسم الشبط، ومن هذا المنطلق كان من الضروري الإشارة إلى مجموعة من المأكولات التي تساعد الأشخاص على مواجهة هذا البرد.

في هذا الصدد أوضح الزعاق أنه كما هو معروف أن المأكولات الشتوية في الغالب تكون معتمدة على السعرات الحرارية العالية من أجل مدّ الجسم بالطاقة التي تساعده على مواجهة الانخفاض في الحرارة خلال هذا الموسم.

وعليه فقد أشار إلى باقة من الأصناف التي تتسم بأنه تقدم طاقة إضافية مثل؛ العريجة، الكليجا، المرقوق والحنيني، وتابع مشيرًا إلى أن الثقافة العربية في الغالب تعتمد على الطعام المأخوذ من البيئة الذي يدخل فيه التمر، السمن والبُر وهذا ما يجعلها متميزة باحتوائها على كافة العناصر الغذائية.

“منيو” الزعاق للمأكولات الشتوية يُعيد إحياء التراث الغذائي السعودي، ليكون رفيقًا مثاليًا في مواجهة برد الشتاء بأطباق تجمع الدفء والمذاق المميز.