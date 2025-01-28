الفريح يهاجم معلق مباراة الهلال والقادسية: “صبرنا نفد من ضجيجه وتعصبه”

وجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز الفريح انتقادات حادة لمعلق مباراة الهلال والقادسية، معبّرًا عن استيائه من أسلوب التعليق الذي وصفه بـ”المزعج والمتعصب”. تصريحات الفريح أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير الرياضية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لانتقاداته ومعارض يرى أن التعليق كان مناسبًا للأحداث.

كتب محمد سعد – من المباريات الملحمية التي شهدتها الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي والتي لم تكن أبدًا نتيجتها متوقعة هي ما جاءت بين الهلال والقادسية؛ والتي فيها وقع الزعيم في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ولكن بخلاف مجريات اللقاء وتفاصيله وأداء اللاعبين وقرارات التحكيم وكل تلك الأمور فإن الناقد الرياضي عبد الرحمن الفريح قرر أن يسلط الضوء على كارثة أخرى شهدتها المباراة؛ وهي ما ارتبطت بالمُعلق الرياضي.

إذ إن المباراة كان المُعلق عليها فهد العتيبي؛ هذا الذي وجه إليه الفريح أصابع الاتهام الصريح بأنه متعصب لصالح الهلال السعودي بصورة واضحة جدًا تتسبب في إثارة غضب كل من يشاهد اللقاء؛ ومن هذا المنطلق قرر أن يوجه رسالة حاسمة إلى القائمين على القناة الناقلة لمباريات دوري روشن وذلك على النحو التالي:

“رسالة إلى مسؤولين قناة ssc ترى تحملنا بما فيه الكفاية فكونا من المتعصب الهلالي فهد العتيبي”، ليتابع رسالته “المعلق الرياضي حتى لو كان له ميول يجب ان يعلق بحياد ولا ينحاز لأي فريق وهذا أزعجنا بضجيجه وتعصبه!!… انت معلق وليس مشجع للصبر حدود !!“.

تصريحات الفريح حول أداء المعلق تضيف مزيدًا من الجدل للساحة الرياضية، مع دعوات للارتقاء بمستوى التعليق بما يتناسب مع تطلعات المشاهدين في الدوري السعودي.