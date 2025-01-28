مجموعة الفطيم تُعلن عن 18 فرصة وظيفية مميزة في الرياض والدمام

أعلنت مجموعة الفطيم، الشركة الرائدة في مجالات متعددة، عن توفر 18 فرصة وظيفية مميزة في مدينتي الرياض والدمام. تشمل الوظائف العديد من التخصصات التي تتيح للباحثين عن عمل فرصة الانضمام إلى بيئة عمل متميزة تقدم مسارات مهنية واعدة.

كتب محمد سعد – أعلنت مجموعة الفطيم، الرائدة في مجالات السيارات، التجزئة، والخدمات المالية، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والمناطق داخل المملكة العربية السعودية. تشمل الوظائف مجالات المبيعات، التسويق، الموارد البشرية، التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مناصب إدارية عليا.

الوظائف المتاحة حاليًا:

ملخصاً للوظائف المعلنة مصنفة حسب القطاعات:

قطاع السيارات (Automotive):

BYD:

فني PDI (الدمام والرياض)

مندوب مبيعات

مدير حسابات رئيسية (الرياض)

محاسب فرع (الدمام)

FAMCO:

موظف مبيعات قطع غيار (الرياض)

مستشار مبيعات

قطاع التجزئة (Retail):

Marks & Spencer:

مدير متجر

مدير تجاري

مدير مقهى (الرياض)

شريك أعمال موارد بشرية (الرياض)

وظائف أخرى:

مراقب مخزون (أزياء)

مدير متجر (للسعوديين)

مدير تجزئة للمملكة (الرياض)

قطاع الخدمات اللوجستية:

منسق شحن

مدير مبيعات – شحن

مدير خدمات الشحن والخدمات المحلية

قطاع العقارات:

مهندس شبكات (AFET)

تفاصيل مهمة:

تاريخ الإعلانات: من 7 إلى 27 يناير 2025

المواقع الرئيسية: الرياض، الدمام

معظم الوظائف تتطلب خبرة في مجالها

طريقة التقديم:

للاطلاع على التفاصيل الكاملة لكل وظيفة والتقديم، يُرجى زيارة رابط الموقع الرسمی للشركة (بوابة التوظيف).

لا تفوت الفرصة للانضمام إلى فريق مجموعة الفطيم والمساهمة في تحقيق النجاح في مختلف القطاعات!

فرص العمل التي أعلنت عنها مجموعة الفطيم تُعد خيارًا مثاليًا للراغبين في تحقيق التطور المهني في إحدى أبرز الشركات الرائدة في المملكة. سارع بالتقديم الآن.