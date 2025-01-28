نور والسالمي يكشفان: “العرج الفني” و”انعدام التركيز” وراء خسارة العميد

في تحليلات صريحة، تحدث النجمان السابقان محمد نور ومحمد السالمي عن أسباب خسارة فريق الاتحاد، مسلطين الضوء على ما وصفوه بـ”العرج الفني” و”انعدام التركيز” الذي أثر على أداء الفريق. التصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير العميد، التي طالبت بمراجعة الأخطاء الفنية والعمل على تحسين الأداء في المباريات القادمة.

كتب محمد سعد – ليلة مشتعلة أجوائها بسبب مبارياتها التي انطلقت على ساحة دوري روشن السعودي أمس الإثنين 27 يناير 2025؛ الجولة السابعة عشر التي لم يكن يتخيل فيها أحد أن يقع فيها الزعيم ووصيفه العميد في فخيّ الخسارة، الأول من القادسية والثاني من ضمك.

وعلى وجه التحديد تم تسليط الضوء على الاتحاد السعودي الذي استقبل هدفين في شباكه من فريق الخصم لم يتمكن من الردّ عليهما إلا بهدف وحيد فقط في مرمى الخصم؛ حيث قام النقاد بعرض آراءهم حيال الأسباب التي أدت إلى تلك الخسارة الكارثية.

أما محمد نور وهو لاعب العميد السابق فقال عبر برنامج دورينا غير “لاعبو الاتحاد افتقدوا للتركيز اليوم.. حالة اللاعبين الذهنية كانت سيئة“.

بينما جاءت التفاصيل الفنية الدقيقة من قِبل عماد السالمي الناقد في برنامج أكشن مع وليد؛ حيث أشار إلى السبب الأول وهو أن الاتحاد في تلك المباراة كان أعرج فنيًا وذلك لأن حسن كادش لم يتم توظيفه بطريقة صحيحة، كذلك لم يتم اللعب بظهير أيسر.

بينما السبب الثاني فقال السالمي عنه إنه حسام عوار الذي لم يقم بتطبيق أفضل طريقة للعب الاتحاد وذلك على عكس حامد الغامدي، وأما السبب الثالث فهو أن قرار لوران بلان بإخراج مهند الشنقيطي والعبود كان خاطئًا تمامًا.

انتقادات نور والسالمي تُلقي الضوء على نقاط الضعف التي يعاني منها الاتحاد، مع دعوات لتحسين الأداء وتدارك الأخطاء للحفاظ على مسار الفريق في المنافسات المقبلة.