بعد اتهامات دعم الهلال.. رؤساء أندية دوري روشن يواجهون عقوبات وزارة الرياضة

في تطور مفاجئ أثار الجدل في الوسط الرياضي السعودي، تواجه عدد من رؤساء أندية دوري روشن اتهامات بدعم غير قانوني لنادي الهلال. وزارة الرياضة فتحت تحقيقًا واسعًا للنظر في هذه المزاعم، مع توقعات بفرض عقوبات صارمة على المتورطين في حال ثبوت التهم، ما يزيد من سخونة المشهد الكروي في المملكة.

كتب محمد سعد – كارثة من العيار الثقيل هي ما زلزلت أرجاء دوري روشن السعودي بعدما طرحت بعض المصادر الإعلامية الكروية أنباء لا تزال في كواليس المشهد تخص توقيع عقوبات قوية على بعض مسؤولي أندية الدوري بسبب آخر التصريحات التي أدلوا بها حيال الدعم.

إذ تبين أن وزارة الرياضة السعودية تبحث في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مجموعة من المسؤولين بسبب إدلائهم بتصريحات في لقاءات رسمية أفادوا بها أن برنامج الاستقطاب ولجنة الاستدامة المالية لا تقدم لهم الدعم الكافي مثلهم مثل الأندية الكبار والتي ذُكر منها صراحةً اسم الهلال، بل إن الاتهامات وصلت إلى أن هناك عرقلة واضحة في إتمام إجراءات صفقاتهم مقابل تيسير وتسهيل صفقات تلك الأندية الأخرى.

هذا مع متابعة ذكر التفاصيل التي تفيد بأن كافة التصريحات السابقة خالية تمامًا من الصحة وأن الدعم المقدم لكافة الأندية واحد ولا توجد محاباة لنادٍ على حساب الآخر.

جدير بالذكر أن هؤلاء المسؤولين المرتقب خضوعهم للتحقيق يأتي على رأسهم الآتي؛ سامي آل فاضل رئيس نادي الأخدود، محمد المنجم رئيس نادي الشباب والنائب محمد الناصر، حامد البلوي المدير التنفيذي في نادي الخلود.

التحقيقات الجارية بشأن دعم الهلال قد تُحدث تغييرات كبيرة في هيكلة الدوري السعودي، مع احتمالية فرض عقوبات تؤكد التزام وزارة الرياضة بالنزاهة والشفافية.