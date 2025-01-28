تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 على النايل سات وخطوات ضبط القناة بسهولة

إذا كنت تبحث عن قناة ممتعة ومفيدة لأطفالك، فإن قناة عمو يزيد هي الخيار المثالي! تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي مميز للأطفال، وقد أعلنت عن ترددها الجديد لعام 2025 على النايل سات. في هذا المقال، نُطلعك على التردد الجديد وخطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال بكل سهولة.

كتب محمد سعد – قناة عمو يزيد الجديد 2025 تعتبر من أهم وأفضل القنوات المشهورة في الوطن العربي التي تعرض الكثير من البرامج والأناشيد والأغاني، حيث تهتم قناة عمو يزيد بتعليم الأطفال كل ماهو جديد بأسلوب مبتكر وحديث، كما أن القناة من القنوات الأمنه علي الأطفال ولا تحتاج إلي رقابة، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل الآباء والأمهات عن تحميل القناة علي النايل سات وعرب سات، كما أن القناة تعمل علي مدار اليوم بدون توقف.

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025

تحرص قناة وناسة علي تقديم محتوي هادف لجميع المراحل العمرية، لذلك تقوم إدارة القناة بتحديث القناة بشكل متكرر من أجل الحافظ علي جودة الصوت والصورة لكي تستمع إلي أجمل الأناشيد والأغاني.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد يكون: 12054

معامل الاستقطاب يكون: أفقي.

معدل الترميز يكون: 27500

معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/4

تردد قناة عمو يزيد على عرب سات

التردد هو: 10923

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

الترميز الخاص بالقناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 علي الجهاز

في الخطوة الأولي: قم بالدخول إلي قائمة الإعدادات أو الضغط علي “Menu” باستخدام جهاز التحكم. الخطوة الثانية: ثم أختر التركيب اليدوي أو “Installation”. الخطوة الثالثة: ثم قم بالضغط علي إضافة قناة. الخطوة الرابعة: قم بتسجيل بيانات القناة “التردد والاستقطاب والترميز وتصحيح الخطأ”. الخطوة السادسة: اضغط على زر بحث أو “Scan” لتحميل القناة علي جهازك.

اضبط جهاز الاستقبال الآن على تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 واستمتع بمشاهدة برامج ممتعة وتعليمية تُسعد أطفالك وتضيف إلى معرفتهم.