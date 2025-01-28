رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2025 عبر الموقع الرسمي. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة باستخدام رقم الجلوس عبر الرابط المباشر المخصص لهذا الغرض، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن دقة الحصول على النتائج.

كتب محمد سعد – زادت مؤشرات البحث في هذه الآونة حول معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 برقم الجلوس، وتعبر نتيجة الصف الثالث الاعدادي من أهم المراحل الشهادات الإعدادية التي تحدد مسيرة التعليم للطالب، حيث يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة عن معرفة متي يكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم بدء التصحيح عقب الانتهاء من الامتحانات، وأعلنت أيضا الوزارة الموقع الرسمي الذي سوف يتم عرض نتيجة 3 اعدادي عليه وهو موقع بوابة التعليم الأساسي وموقع نتيجتك، ومن خلال هذا المقال سوف يتم التعرف علي رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية وموعد الإعلان وأيضا جدول توزيع الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 برقم الجلوس

الخطوة الأولي يجب الدخول الي الموقع الرسمي الخاص لبوابة التعليم الأساسي من هذا الرابط او موقع نتيجتك من هذا الرابط .

الخطوة الثانية يجب اختيار مربع الشهادة الإعدادية.

الخطوة الثالثة ادخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة الرابعة قم بالضغط علي ايقونة الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025.

الخطوة الأخيرة قم بالنقر علي ايقونة عرض النتيجة للاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بها.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم انه من المتوقع ان تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الأسبوعين الاولي من شهر فبراير ليكون موعد عرض النتيجة قبل بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

توزيع درجات 3 اعدادي 2025

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية في الفصل الأول يكون 40 درجه.

المجموع الكلي لمادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الأول يكون 30 درجه.

المجموع الكلي لمادة العلوم في الفصل الدراسي الأول يكون 20 درجه.

المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجه.

المجموع الكلي لمادة الرياضيات: 30 درجه.

المجموع الكلي لجميع المواد الأساسية في الفصل الدراسي الأول تكون 140 درجه.

المجموع الكلي لدرجات العام الدراسي الأول والثاني يكون 280 درجه.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025، يمكنك زيارة الموقع الرسمي eduserv.cairo.gov.eg وإدخال رقم الجلوس لمعرفة النتيجة بكل سهولة.